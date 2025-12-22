Расширенный Армия ID и лента «Пульс» – вышла новая версия Армия+, видеообзор
Вышла новая версия приложения «Армия+», которая содержит цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационную ленту «Пульс» и более удобный доступ к сервисам. Об этом сообщили в Минобороны.
«Расширенный Армия ID позволяет подтвердить статус военнослужащего или военнослужащей через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах. Удостоверение не заменяет бумажные документы, но достаточно для подтверждения статуса», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в ленте «Пульс» публикуются официальные объяснения, советы и важная информация для военных без слухов и лишнего шума.
Обновлен дизайн и навигация, упрощен доступ к популярным сервисам. Добавлен раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время.
