  1. Видео
  2. / В Украине

Расширенный Армия ID и лента «Пульс» – вышла новая версия Армия+, видеообзор

14:35, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С обновленным приложением Армия+ подтвердить статус военнослужащего или военнослужащей станет проще.
Расширенный Армия ID и лента «Пульс» – вышла новая версия Армия+, видеообзор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вышла новая версия приложения «Армия+», которая содержит цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационную ленту «Пульс» и более удобный доступ к сервисам. Об этом сообщили в Минобороны.

«Расширенный Армия ID позволяет подтвердить статус военнослужащего или военнослужащей через защищенный QR-код во время проверок, в частности на блокпостах. Удостоверение не заменяет бумажные документы, но достаточно для подтверждения статуса», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в ленте «Пульс» публикуются официальные объяснения, советы и важная информация для военных без слухов и лишнего шума.

Обновлен дизайн и навигация, упрощен доступ к популярным сервисам. Добавлен раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Минобороны Армия+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]