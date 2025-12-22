Міністерство юстиції оприлюднило результати кваліфікаційного тестування державних реєстраторів

Протягом тижня учасники проходили тестування на знання законодавства у напрямах: державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Міністерство юстиції повідомило, що 19 грудня завершено черговий етап кваліфікаційного тестування кандидатів у державні реєстратори.

Із 90 запрошених кандидатів до участі у кваліфікаційному випробуванні було допущено 71 особу.

Протягом тижня учасники проходили тестування на знання законодавства у двох напрямах:

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;

- державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно:

- запрошено — 54 особи;

- прибули — 44;

- успішно склали тестування — 15 осіб.

Рівень успішності — 34,1 %.

Державна реєстрація юридичних осіб, ФОП та громадських формувань:

- запрошено — 36 осіб;

- прибули — 27;

- успішно склали тестування — 7 осіб.

Рівень успішності — 25,9 %.

