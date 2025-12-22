Міністерство юстиції оприлюднило результати кваліфікаційного тестування державних реєстраторів
Міністерство юстиції повідомило, що 19 грудня завершено черговий етап кваліфікаційного тестування кандидатів у державні реєстратори.
Із 90 запрошених кандидатів до участі у кваліфікаційному випробуванні було допущено 71 особу.
Протягом тижня учасники проходили тестування на знання законодавства у двох напрямах:
- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно;
- державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно:
- запрошено — 54 особи;
- прибули — 44;
- успішно склали тестування — 15 осіб.
Рівень успішності — 34,1 %.
Державна реєстрація юридичних осіб, ФОП та громадських формувань:
- запрошено — 36 осіб;
- прибули — 27;
- успішно склали тестування — 7 осіб.
Рівень успішності — 25,9 %.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.