  1. В Украине

Министерство юстиции обнародовало результаты квалификационного тестирования государственных регистраторов

16:10, 22 декабря 2025
Министерство юстиции сообщило, что 19 декабря завершен очередной этап квалификационного тестирования кандидатов в государственные регистраторы.

Из 90 приглашенных кандидатов к участию в квалификационном испытании были допущены 71 человек.

В течение недели участники проходили тестирование на знание законодательства по двум направлениям:

государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество;

государственная регистрация юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество:

  • приглашено — 54 человека;
  • прибыли — 44;
  • успешно сдали тестирование — 15 человек.

Уровень успешности — 34,1 %.

Государственная регистрация юридических лиц, ФЛП и общественных формирований:

  • приглашено — 36 человек;
  • прибыли — 27;
  • успешно сдали тестирование — 7 человек.
  • Уровень успешности — 25,9 %.

минюст

