Министерство юстиции обнародовало результаты квалификационного тестирования государственных регистраторов
Министерство юстиции сообщило, что 19 декабря завершен очередной этап квалификационного тестирования кандидатов в государственные регистраторы.
Из 90 приглашенных кандидатов к участию в квалификационном испытании были допущены 71 человек.
В течение недели участники проходили тестирование на знание законодательства по двум направлениям:
государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество;
государственная регистрация юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
Государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество:
- приглашено — 54 человека;
- прибыли — 44;
- успешно сдали тестирование — 15 человек.
Уровень успешности — 34,1 %.
Государственная регистрация юридических лиц, ФЛП и общественных формирований:
- приглашено — 36 человек;
- прибыли — 27;
- успешно сдали тестирование — 7 человек.
- Уровень успешности — 25,9 %.
