Министерство юстиции обнародовало результаты квалификационного тестирования государственных регистраторов

В течение недели участники проходили тестирование на знание законодательства по направлениям: государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество и государственная регистрация юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции сообщило, что 19 декабря завершен очередной этап квалификационного тестирования кандидатов в государственные регистраторы.

Из 90 приглашенных кандидатов к участию в квалификационном испытании были допущены 71 человек.

В течение недели участники проходили тестирование на знание законодательства по двум направлениям:

государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество;

государственная регистрация юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество:

приглашено — 54 человека;

прибыли — 44;

успешно сдали тестирование — 15 человек.

Уровень успешности — 34,1 %.

Государственная регистрация юридических лиц, ФЛП и общественных формирований:

приглашено — 36 человек;

прибыли — 27;

успешно сдали тестирование — 7 человек.

Уровень успешности — 25,9 %.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.