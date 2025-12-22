Отримуєте пенсію за довіреністю: що потрібно знати, щоб не втратити виплати

Які правила діють для виплат через представника та в яких випадках пенсію можуть зупинити.

В Україні тисячі пенсіонерів отримують виплати не особисто, а через уповноважених осіб. Причини різні — стан здоров’я, перебування за кордоном, складна логістика або безпекова ситуація. У ПФУ наголошують: виплата пенсії за довіреністю має чіткі правила, порушення яких може призвести до зупинки або зміни способу отримання коштів.

Хто і на яких умовах може отримувати пенсію за довіреністю

Згідно зі статтею 47 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсію дозволено отримувати за довіреністю. Але така довіреність:

обов’язково посвідчується нотаріально;

має містити дату і місце складання;

включає повні дані пенсіонера та представника (ПІБ, адресу проживання);

чітко визначає обсяг повноважень;

містить строк дії.

Важливий нюанс: довіреність без дати підписання або без підписів автоматично вважається недійсною.

Головне обмеження: правило 12 місяців

Незалежно від того, на який строк оформлено довіреність, пенсія за нею може виплачуватися не більше ніж 12 місяців. Після цього виплату потрібно обов’язково поновлювати.

Якщо пенсію отримують через пошту

У разі доставки пенсії через відділення поштового зв’язку:

довіреність потрібно щоразу пред’являти працівнику пошти;

після завершення 12-місячного строку пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду;

подається заява про продовження виплати пенсії за довіреністю.

Без цього виплати можуть бути припинені.

Якщо пенсія надходить через банк

Для банківського способу діє інший механізм контролю:

якщо пенсію за довіреністю отримують понад один рік, банк зобов’язаний до 28 числа відповідного місяця повідомити про це Пенсійний фонд;

пенсіонер повинен особисто подати нову заяву про продовження виплат;

якщо заява не подана, виплату автоматично переводять на поштове відділення.

Чому це важливо саме зараз

Через воєнний стан, міграцію та зростання кількості людей, які фізично не можуть звертатися до установ, виплати за довіреністю стали масовим явищем. Але незнання формальних вимог часто призводить до затримок або зміни способу отримання пенсії.

Фахівці радять: якщо ви або ваші рідні отримують пенсію за довіреністю, заздалегідь контролюйте строк у 12 місяців і готуйтеся до особистого звернення, щоб не втратити доступ до коштів.

