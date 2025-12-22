Получаете пенсию по доверенности: что нужно знать, чтобы не потерять выплаты

Какие правила действуют для выплат через представителя и в каких случаях пенсию могут приостановить.

В Украине тысячи пенсионеров получают выплаты не лично, а через уполномоченных лиц. Причины разные — состояние здоровья, пребывание за границей, сложная логистика или ситуация с безопасностью. В ПФУ подчеркивают: выплата пенсии по доверенности имеет четкие правила, нарушение которых может привести к приостановке или изменению способа получения средств.

Кто и на каких условиях может получать пенсию по доверенности

Согласно статье 47 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсию разрешено получать по доверенности. Однако такая доверенность:

обязательно удостоверяется нотариально;

должна содержать дату и место составления;

включает полные данные пенсионера и представителя (ФИО, адрес проживания);

четко определяет объем полномочий;

содержит срок действия.

Важный нюанс: доверенность без даты подписания или без подписей автоматически считается недействительной.

Главное ограничение: правило 12 месяцев

Независимо от того, на какой срок оформлена доверенность, пенсия по ней может выплачиваться не более чем 12 месяцев. После этого выплату необходимо обязательно возобновлять.

Если пенсию получают через почту

В случае доставки пенсии через отделение почтовой связи:

доверенность необходимо каждый раз предъявлять работнику почты;

после завершения 12-месячного срока пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

подается заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности.

Без этого выплаты могут быть прекращены.

Если пенсия поступает через банк

Для банковского способа действует другой механизм контроля:

если пенсию по доверенности получают более одного года, банк обязан до 28 числа соответствующего месяца уведомить об этом Пенсионный фонд;

пенсионер должен лично подать новое заявление о продлении выплат;

если заявление не подано, выплату автоматически переводят в почтовое отделение.

Почему это важно именно сейчас

Из-за военного положения, миграции и роста количества людей, которые физически не могут обращаться в учреждения, выплаты по доверенности стали массовым явлением. Однако незнание формальных требований часто приводит к задержкам или изменению способа получения пенсии.

Специалисты советуют: если вы или ваши родственники получают пенсию по доверенности, заранее контролируйте срок в 12 месяцев и готовьтесь к личному обращению, чтобы не потерять доступ к средствам.

