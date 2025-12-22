  1. В Україні

9 років та конфіскація майна за розкрадання майже 17 млн грн: ВАКС засудив ексдиректорку держпідприємства НААН

16:21, 22 грудня 2025
ВАКС оголосив обвинувальний вирок, яким колишню виконувачку обов’язків директора одного з державних підприємств НААН визнано винуватою в заволодінні майже 17 млн грн.
Вищий антикорупційний суд 22 грудня оголосив обвинувальний вирок колишній виконувачці обов’язків директора одного з державних підприємств Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Суд визнав жінку винуватою у заволодінні майже 17 млн грн на постачанні органічної добавки та її фіктивного внесення на поля державного підприємства. Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. ч. 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Вироком ВАКС їй призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, а також з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

У САП зазначили, що вирок набере законної сили через 30 днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Оскільки місцеперебування колишньої виконувачки обов’язків директора не встановлено, розгляд справи відбувався у порядку спеціального судового провадження in absentia.

Також повідомляється, що раніше суд уже ухвалив обвинувальні вироки щодо її спільників — керівника одного зі структурних підрозділів цього державного підприємства та директора приватного товариства.

ВАКС

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

