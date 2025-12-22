  1. В Украине

9 лет и конфискация имущества за хищение почти 17 млн грн: ВАКС осудил экс-директора госпредприятия НААН

16:21, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВАКС объявил обвинительный приговор, которым бывшая исполняющая обязанности директора одного из государственных предприятий НААН признана виновной в завладении почти 17 млн ​​грн.
9 лет и конфискация имущества за хищение почти 17 млн грн: ВАКС осудил экс-директора госпредприятия НААН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд 22 декабря огласил обвинительный приговор бывшей исполняющей обязанности директора одного из государственных предприятий Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Суд признал женщину виновной в завладении почти 17 млн грн при поставке органической добавки и ее фиктивном внесении на поля государственного предприятия. Действия обвиняемой квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Приговором ВАКС ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на три года, а также с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

В САП отметили, что приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Поскольку местонахождение бывшей исполняющей обязанности директора не установлено, рассмотрение дела происходило в порядке специального судебного производства in absentia.

Также сообщается, что ранее суд уже вынес обвинительные приговоры в отношении ее сообщников — руководителя одного из структурных подразделений этого государственного предприятия и директора частного общества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]