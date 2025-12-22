9 лет и конфискация имущества за хищение почти 17 млн грн: ВАКС осудил экс-директора госпредприятия НААН
Высший антикоррупционный суд 22 декабря огласил обвинительный приговор бывшей исполняющей обязанности директора одного из государственных предприятий Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Суд признал женщину виновной в завладении почти 17 млн грн при поставке органической добавки и ее фиктивном внесении на поля государственного предприятия. Действия обвиняемой квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Приговором ВАКС ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на три года, а также с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.
В САП отметили, что приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.
Поскольку местонахождение бывшей исполняющей обязанности директора не установлено, рассмотрение дела происходило в порядке специального судебного производства in absentia.
Также сообщается, что ранее суд уже вынес обвинительные приговоры в отношении ее сообщников — руководителя одного из структурных подразделений этого государственного предприятия и директора частного общества.
