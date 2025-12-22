9 лет и конфискация имущества за хищение почти 17 млн грн: ВАКС осудил экс-директора госпредприятия НААН

ВАКС объявил обвинительный приговор, которым бывшая исполняющая обязанности директора одного из государственных предприятий НААН признана виновной в завладении почти 17 млн ​​грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд 22 декабря огласил обвинительный приговор бывшей исполняющей обязанности директора одного из государственных предприятий Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Суд признал женщину виновной в завладении почти 17 млн грн при поставке органической добавки и ее фиктивном внесении на поля государственного предприятия. Действия обвиняемой квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Приговором ВАКС ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на три года, а также с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

В САП отметили, что приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Поскольку местонахождение бывшей исполняющей обязанности директора не установлено, рассмотрение дела происходило в порядке специального судебного производства in absentia.

Также сообщается, что ранее суд уже вынес обвинительные приговоры в отношении ее сообщников — руководителя одного из структурных подразделений этого государственного предприятия и директора частного общества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.