Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на півроку

14:58, 22 грудня 2025
Обмеження проти РФ діятимуть до 31 липня 2026 року продовження війни проти України.
Фото: EPA/UPG
Рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти Росії на шість місяців — до 31 липня 2026 року — через дії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Ці економічні заходи, запроваджені вперше у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України.

Санкції охоплюють широкий спектр секторальних обмежень, зокрема на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

До них входить заборона на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення кількох російських банків від системи SWIFT, а також призупинення діяльності та ліцензій на мовлення в Європейському Союзі кількох дезінформаційних ЗМІ, що підтримуються Кремлем.

Окремі заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

«Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, зокрема заборону на застосування сили, доцільно зберігати чинність усі заходи, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно», — зазначили в Раді ЄС.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

