Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на півроку

Обмеження проти РФ діятимуть до 31 липня 2026 року продовження війни проти України.

Фото: EPA/UPG

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти Росії на шість місяців — до 31 липня 2026 року — через дії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Ці економічні заходи, запроваджені вперше у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України.

Санкції охоплюють широкий спектр секторальних обмежень, зокрема на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

До них входить заборона на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення кількох російських банків від системи SWIFT, а також призупинення діяльності та ліцензій на мовлення в Європейському Союзі кількох дезінформаційних ЗМІ, що підтримуються Кремлем.

Окремі заходи дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій.

«Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, зокрема заборону на застосування сили, доцільно зберігати чинність усі заходи, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно», — зазначили в Раді ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.