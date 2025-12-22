Совет ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

Ограничения против РФ будут действовать до 31 июля 2026 года в связи с продолжением войны против Украины.

Фото: EPA/UPG

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России на шесть месяцев — до 31 июля 2026 года — из-за действий, дестабилизирующих ситуацию в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Эти экономические меры, введенные впервые в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России против Украины.

Санкции охватывают широкий спектр секторальных ограничений, в частности на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного использования, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

К ним относится запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение нескольких российских банков от системы SWIFT, а также приостановка деятельности и лицензий на вещание в Европейском Союзе нескольких дезинформационных СМИ, поддерживаемых Кремлем.

Отдельные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

«Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать фундаментальные нормы международного права, в частности запрет на применение силы, целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные меры, если это необходимо», — отметили в Совете ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.