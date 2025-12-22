  1. В Україні

Додаткові ОВДП і резерв на 2026 рік: уряд планує понадпланові запозичення – Підласа

14:40, 22 грудня 2025
Бюджетний комітет погодив рішення уряду про здійснення понадпланових запозичень на суму до 55 млрд грн в 2025 році.
Бюджетний комітет погодив рішення уряду про здійснення понадпланових запозичень на суму до 55 млрд грн в 2025 році. Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

За її словами, залучення додаткових коштів дозволить Міністерству фінансів, зокрема, розмістити більший обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для формування фінансового резерву на перший квартал 2026 року.

Загальний план державних запозичень на 2025 рік — як внутрішніх, так і зовнішніх — наразі становить 2,1 трлн грн. Станом на 22 грудня він виконаний на 95,1%. Майже 2 трлн грн уже використано для фінансування дефіциту загального фонду державного бюджету.

Основними джерелами фінансування стали:

  • 997,6 млрд грн — кредити від партнерів у межах ERA loans;
  • 539 млрд грн — залучення через ОВДП;
  • 373,2 млрд грн — фінансування від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;
  • 41,2 млрд грн — кошти від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку;
  • 38 млрд грн — фінансування від МВФ;
  • 9,7 млрд грн — кредити від Банку розвитку Ради Європи.

До кінця грудня уряд очікує надходження ще близько 125 млрд грн, зокрема:

  • ЄС – майже 2,1 млрд євро в рамках інструменту Ukraine Facility,
  • МБРР та МАР – $248,2 млн в рамках різних проектів,
  • від розміщення ОВДП – 10 млрд грн.

Роксолана Підласа наголосила, що важливо, розуміти, що дозвіл залучити до 55 млрд грн – це гранична межа з великим запасом. Фактичні додаткові запозичення можуть бути значно меншими.

«До прикладу, у 2019 році також приймалося рішення про понадпланові запозичення на суму до 10 млрд грн, а фактично запозичили лише 4,7 млрд грн», - зазначила Підласа.

Результати найближчого аукціону з розміщення ОВДП стануть відомі вже у вівторок.

