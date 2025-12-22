Дополнительные ОВГЗ и резерв на 2026 год: правительство планирует сверхплановые заимствования – Пидласа

Бюджетный комитет согласовал решение правительства об осуществлении сверхплановых заимствований на сумму до 55 млрд грн в 2025 году.

Об этом сообщила председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

По ее словам, привлечение дополнительных средств позволит Министерству финансов, в частности, разместить больший объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для формирования финансового резерва на первый квартал 2026 года.

Общий план государственных заимствований на 2025 год — как внутренних, так и внешних — в настоящее время составляет 2,1 трлн грн. По состоянию на 22 декабря он выполнен на 95,1%. Почти 2 трлн грн уже использовано для финансирования дефицита общего фонда государственного бюджета.

Основными источниками финансирования стали:

997,6 млрд грн — кредиты от партнеров в рамках ERA loans;

539 млрд грн — привлечение через ОВГЗ;

373,2 млрд грн — финансирование от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;

41,2 млрд грн — средства от МБРР и Международной ассоциации развития;

38 млрд грн — финансирование от МВФ;

9,7 млрд грн — кредиты от Банка развития Совета Европы.

До конца декабря правительство ожидает поступления еще около 125 млрд грн, в частности:

ЕС – почти 2,1 млрд евро в рамках инструмента Ukraine Facility,

МБРР и МАР – $248,2 млн в рамках различных проектов,

от размещения ОВГЗ – 10 млрд грн.

Роксолана Пидласа подчеркнула, что важно понимать, что разрешение привлечь до 55 млрд грн — это предельная сумма с большим запасом. Фактические дополнительные заимствования могут быть значительно меньшими.

«К примеру, в 2019 году также принималось решение о сверхплановых заимствованиях на сумму до 10 млрд грн, а фактически заимствовали лишь 4,7 млрд грн», — отметила Пидласа.

Результаты ближайшего аукциона по размещению ОВГЗ станут известны уже во вторник.

