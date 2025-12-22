На Черкащині суд покарав матір, яка вдарила сина по обличчю, бо він пішов гратися без дозволу

Жінці призначили 100 годин громадських робіт та зобов’язали пройти програму для кривдників.

На Черкащині судили матір, яка вдарила сина долонею по обличчю через те, що хлопчик без дозволу пішов гратися.

Звенигородський районний суд Черкаської області призначив їй 100 годин громадських робіт та зобов’язав пройти програму для кривдників строком на три місяці.

Обставини справи № 694/3564/25

Як встановив суд, подія сталася 13 листопада 2025 року близько 13:00 у будинку за місцем проживання родини в місті Звенигородка. У той час у помешканні перебувала мати та її малолітній син.

Суд з’ясував, що жінка розлютилася через те, що дитина без її дозволу пішла гратися. Через це вона вдарила сина долонею по обличчю.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, у хлопчика зафіксували синець у ділянці правого ока. Отримані ушкодження віднесли до категорії легких тілесних. Суд кваліфікував дії жінки як кримінальне правопорушення, пов’язане з домашнім насильством.

Розгляд справи в суді

Кримінальне провадження розглядалося в порядку спрощеного судового провадження без проведення судового засідання та без участі сторін. Такий порядок став можливим, оскільки обвинувачена повністю визнала свою вину, погодилася з обставинами, встановленими під час досудового розслідування, та надала письмову згоду на розгляд справи без її участі.

Суд зазначив, що жінка усвідомлювала наслідки такого розгляду, зокрема обмеження права на апеляційне оскарження вироку з підстав недослідження доказів або відсутності учасників процесу.

Суд дійшов висновку, що вина обвинуваченої доведена поза розумним сумнівом. Дії жінки були кваліфіковані за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Позиція суду щодо покарання

Призначаючи покарання, суд урахував як особу обвинуваченої, так і обставини вчиненого. Зокрема, жінка раніше не судима та щиро розкаялася у вчиненому, що суд визнав пом’якшувальною обставиною.

Водночас обтяжуючим фактором стало те, що кримінальне правопорушення було вчинене щодо малолітньої дитини.

Суд наголосив, що домашнє насильство, навіть у формі «одиничного» фізичного впливу, є соціально небезпечним явищем і потребує належної реакції держави.

Суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства, але з обов’язковим застосуванням заходів виховного та корекційного характеру.

Рішення суду

За результатами розгляду справи суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 100 годин громадських робіт.

Крім того, суд застосував обмежувальний захід, передбачений законодавством про запобігання та протидію домашньому насильству, — направлення на проходження програми для кривдників строком на три місяці. Метою цієї програми є корекція насильницької поведінки, формування ненасильницьких моделей спілкування та відповідального ставлення до виховання дітей.

