В Черкасской области суд наказал мать, которая ударила сына по лицу за то, что он пошел играться без разрешения

Женщине назначили 100 часов общественных работ и обязали пройти программу для обидчиков.

На Черкасчине судили мать, которая ударила сына ладонью по лицу из-за того, что мальчик без разрешения пошел играться.

Звенигородский районный суд Черкасской области назначил еи 100 часов общественных работ и обязал проити программу для обидчиков сроком на три месяца.

Обстоятельства дела № 694/3564/25

Как установил суд, событие произошло 13 ноября 2025 года около 13:00 в доме по месту проживания семьи в городе Звенигородка. В то время в доме находились мать и ее малолетнии сын.

Суд выяснил, что женщина разозлилась из-за того, что ребенок без ее разрешения пошел играться. Из-за этого она ударила сына ладонью по лицу.

Согласно заключению судебно-медицинскои экспертизы, у мальчика зафиксировали синяк в области правого глаза. Полученные повреждения отнесли к категории легких телесных. Суд квалифицировал деиствия женщины как уголовное правонарушение, связанное с домашним насилием.

Рассмотрение дела в суде

Уголовное производство рассматривалось в порядке упрощенного судебного производства без проведения судебного заседания и без участия сторон. Такои порядок стал возможен, поскольку обвиняемая полностью признала свою вину, согласилась с обстоятельствами, установленными во время досудебного расследования, и дала письменное согласие на рассмотрение дела без ее участия.

Суд отметил, что женщина осознавала последствия такого рассмотрения, в частности ограничение права на апелляционное обжалование приговора по основаниям недоследования доказательств или отсутствия участников процесса.

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемои доказана вне разумного сомнения. Деиствия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Позиция суда относительно наказания

Назначая наказание, суд учел как личность обвиняемои, так и обстоятельства содеянного. В частности, женщина ранее не судима и искренне раскаялась в содеянном, что суд признал смягчающим обстоятельством.

В то же время отягчающим фактором стало то, что уголовное правонарушение было совершено в отношении малолетнего ребенка.

Суд подчеркнул, что домашнее насилие, даже в форме «одиночного» физического воздействия, является социально опасным явлением и требует надлежащей реакции государства.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемои возможно без изоляции от общества, но с обязательным применением мер воспитательного и коррекционного характера.

По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 100 часов общественных работ.

Кроме того, суд применил ограничительную меру, предусмотренную законодательством о предотвращении и противодеиствии домашнему насилию, — направление на прохождение программы для обидчиков сроком на три месяца. Целью этои программы является коррекция насильственного поведения, формирование ненасильственных моделеи общения и ответственного отношения к воспитанию детеи.

