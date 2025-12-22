  1. Судебная практика
В Черкасской области суд наказал мать, которая ударила сына по лицу за то, что он пошел играться без разрешения

15:18, 22 декабря 2025
Женщине назначили 100 часов общественных работ и обязали пройти программу для обидчиков.
В Черкасской области суд наказал мать, которая ударила сына по лицу за то, что он пошел играться без разрешения
Иллюстративное фото из открытых источников
На Черкасчине судили мать, которая ударила сына ладонью по лицу из-за того, что мальчик без разрешения пошел играться.

Звенигородский районный суд Черкасской области назначил еи 100 часов общественных работ и обязал проити программу для обидчиков сроком на три месяца.

Обстоятельства дела № 694/3564/25

Как установил суд, событие произошло 13 ноября 2025 года около 13:00 в доме по месту проживания семьи в городе Звенигородка. В то время в доме находились мать и ее малолетнии сын.

Суд выяснил, что женщина разозлилась из-за того, что ребенок без ее разрешения пошел играться. Из-за этого она ударила сына ладонью по лицу.

Согласно заключению судебно-медицинскои экспертизы, у мальчика зафиксировали синяк в области правого глаза. Полученные повреждения отнесли к категории легких телесных. Суд квалифицировал деиствия женщины как уголовное правонарушение, связанное с домашним насилием.

Рассмотрение дела в суде

Уголовное производство рассматривалось в порядке упрощенного судебного производства без проведения судебного заседания и без участия сторон. Такои порядок стал возможен, поскольку обвиняемая полностью признала свою вину, согласилась с обстоятельствами, установленными во время досудебного расследования, и дала письменное согласие на рассмотрение дела без ее участия.

Суд отметил, что женщина осознавала последствия такого рассмотрения, в частности ограничение права на апелляционное обжалование приговора по основаниям недоследования доказательств или отсутствия участников процесса.

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемои доказана вне разумного сомнения. Деиствия женщины были квалифицированы по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Позиция суда относительно наказания

Назначая наказание, суд учел как личность обвиняемои, так и обстоятельства содеянного. В частности, женщина ранее не судима и искренне раскаялась в содеянном, что суд признал смягчающим обстоятельством.

В то же время отягчающим фактором стало то, что уголовное правонарушение было совершено в отношении малолетнего ребенка.

Суд подчеркнул, что домашнее насилие, даже в форме «одиночного» физического воздействия, является социально опасным явлением и требует надлежащей реакции государства.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что исправление обвиняемои возможно без изоляции от общества, но с обязательным применением мер воспитательного и коррекционного характера.

По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 100 часов общественных работ.

Кроме того, суд применил ограничительную меру, предусмотренную законодательством о предотвращении и противодеиствии домашнему насилию, — направление на прохождение программы для обидчиков сроком на три месяца. Целью этои программы является коррекция насильственного поведения, формирование ненасильственных моделеи общения и ответственного отношения к воспитанию детеи.

