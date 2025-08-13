Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Прожиточный минимум, который сейчас используется как привязка для расчета штрафов в ГПК, ХПК и КАСУ, заменят штрафной ставкой. Это предусматривает законопроект 13469 о регулировании вопросов формирования прожиточного минимума и создании предпосылок для его повышения, который зарегистрировала широкая группа народных депутатов — более 100, включая Руслана Стефанчука, Галину Третьякову, Даниила Гетманцева и других.

12 августа Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять его в первом чтении.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2026 года. Штрафная ставка составит не менее 3028 грн.

Так, в Хозяйственном процессуальном кодексе предлагается установить, что суд может вынести определение о взыскании в доход госбюджета с соответствующего лица штрафа в сумме от одного до 10 размеров штрафной ставки в случаях неисполнения процессуальных обязанностей, в частности уклонения от совершения действий, возложенных судом на участника судебного процесса, злоупотребления процессуальными правами, совершения действий или допущения бездействия с целью препятствования судопроизводству и т.д.

При осуществлении судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или их руководителей (если ответчиком, должником является юридическое лицо) штраф в сумме от 20 до 40 размеров штрафной ставки.

Размер штрафной ставки для определения штрафов устанавливается в законе о Государственном бюджете на соответствующий год по представлению Кабмина.

Аналогичные изменения относительно замены прожиточного минимума на штрафную ставку вносятся в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

В свою очередь, в законах «О государственной регистрации юридических лиц, ФОП и общественных формирований», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений», «О Государственном земельном кадастре», «Об административных услугах», «О Едином государственном демографическом реестре» и «О медиа» вместо привязки к прожиточному минимуму будет фигурировать административный сбор.

Размер ставки административного сбора для определения размеров платы за предоставление административной услуги (административного сбора) будет устанавливаться в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год по представлению Кабмина.

При этом законопроект предусматривает, что правительство должно обеспечить расчет размеров штрафной ставки и ставки административного сбора и их установление в проекте закона о Государственном бюджете на 2026 год в размере, не меньшем 3028 грн.

Напомним, что сейчас прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет именно 3028 грн. То есть, фактическая сумма для расчета пока не изменится.

Как объясняют инициаторы законопроекта, его основной целью является разграничение социального и финансово-расчетного значения прожиточного минимума путем введения четко определенной ставки как новой единицы расчета штрафов и сборов.

«Введение специальной ставки обеспечит стабильность и предсказуемость в начислении административных и судебных платежей.

Суть изменений заключается в системном пересмотре подходов к определению денежных обязательств в виде штрафов и сборов с 1.01.2026.

Существующая практика приводит к правовым и экономическим противоречиям, поскольку прожиточный минимум, определенный законом как базовый социальный стандарт, на самом деле искусственно играет роль условной расчетной единицы. Это приводит к потере его первичного социального назначения и снижению доверия к государственным социальным гарантиям», – считают депутаты.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», фактически речь идет о пакете законопроектов 13466, 13467, 13468, 13469, под которыми поставили подписи более 100 народных избранников. В других законопроектах также предлагается отвязать должностные оклады судей, прокуроров, государственных служащих от прожиточного минимума и считать их в операционных величинах.

Автор: Наталя Мамченко

