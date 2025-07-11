Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

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В Украине готовится кардинальное изменение системы расчета зарплат на государственной службе. Также изменится порядок подсчета окладов судей. Соответствующий пакет законопроектов зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов во главе со спикером парламента Русланом Стефанчуком. Среди инициаторов законопроекта первый вице-спикер Александр Корниенко, глава социального комитета Галина Третьякова, глава налогового комитета Даниил Гетманцев, первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец и многие другие. Всего – 120 народных депутатов.

Как проанализировала «Судебно-юридическая газета», в соответствии с законопроектом 13467 «О внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно создания предпосылок для повышения размера прожиточного минимума», базовый размер должностного оклада судьи составит:

судьи местного суда – 18,2 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов;

– 18,2 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов; судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда – 30,3 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов;

– 30,3 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов; судьи Верховного Суда – 45,4 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов.

Должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 24,2 операционных величин, дисциплинарного инспектора ВСП – 18,2.

В законе о госслужбе будет предусмотрено, что минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, не может составлять менее 2 размеров базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов.

Данный законопроект связан с базовым законопроектом 13466 «О создании предпосылок для повышения размера прожиточного минимума», который предусматривает замену прожиточного минимума как расчетной величины на базовую (операционную) величину, которая «не является социальным стандартом и не применяется для оценки уровня благосостояния граждан».

Законопроектом 13466 предлагается заменить использование прожиточного минимума на базовую (операционную) величину для определения размеров должностных окладов работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы, органов местного самоуправления, государственных служащих, работников и должностных лиц государственных органов, на которые не распространяется действие Закона «О государственной службе», перечень которых определен ч. 3 статьи 3 Закона «О государственной службе».

Предполагается, что размер базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов должен устанавливаться в законе о Государственном бюджете на соответствующий год по представлению Кабмина.

Кроме того, Кабмину поручается обеспечить расчет размера базовой (операционной) величины и ее установление в проекте закона о Государственном бюджете на 2026 год.

При этом размер базовой (операционной) величины для определения размеров должностных окладов в 2026 году не может быть менее 3470 грн.

Таким образом, судя по этой цифре, ситуация с должностными окладами для судей местных судов особо не изменится.

Так, сейчас должностной оклад судьи местного суда составляет 63 060 грн (30 ПМ умноженные на «замороженный» прожиточный минимум для судей в 2102 грн).

Если операционная величина будет составлять не менее 3470 грн, то должностной оклад судьи местного суда будет не менее 63 154 грн.

Вступление в силу указанных законодательных инициатив предусмотрено с 1 января 2026 года.

Как указывают депутаты, сейчас размер должностного оклада судей, а также должностных лиц Высшего совета правосудия и других органов, деятельность которых тесно связана с функционированием системы правосудия, определяется кратно прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.

Такой подход, который был введен в 2016 году, по мнению авторов, не соответствует конституционной природе прожиточного минимума как основного социального стандарта.

Инициаторы объясняют, что в период с 2016 по 2024 год произошло существенное искажение функциональной нагрузки этого показателя: из первичной роли ориентира для обеспечения достойного уровня жизни он был искусственно преобразован в расчетную техническую величину для определения размера заработной платы, судейского вознаграждения, государственной пошлины, штрафов, социальных льгот, надбавок и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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