В парламенте готовят законопроект для защиты прав военных с детьми и беременных

В Верховной Раде готовят законопроект, который должен урегулировать условия службы для беременных военнослужащих и военных, воспитывающих малолетних детей.

Источник фото: Suhyeon Choi/Unsplash

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В Верховной Раде совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом разработали новый законопроект, целью которого является обеспечение справедливых и безопасных условий службы для беременных военнослужащих и военных, воспитывающих малолетних детей.

Как сообщила народный депутат Мария Мезенцева, сегодня в Вооруженных Силах служит более 70 тысяч женщин, из которых более 5,5 тысяч — непосредственно на передовой. Однако действующее законодательство до сих пор не предусматривает четких норм относительно условий службы для беременных или родителей с маленькими детьми, что создает правовую неопределенность и риски нарушения прав как самих военных, так и их семей.

Ключевые положения законопроекта:

Для беременных военнослужащих:

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными;

участие в боевых заданиях, дежурствах или командировках — только с согласия и при наличии медицинского разрешения;

при отсутствии безопасных условий — обязательный перевод в другое подразделение.

Для военных, воспитывающих детей:

матери детей до 3 лет, одинокие родители или те, кто самостоятельно воспитывает ребенка, могут привлекаться к выполнению задач только с их согласия;

то же правило касается одного из родителей, если оба служат и имеют ребенка в возрасте до 14 лет;

перевод в другую местность или новое назначение — только с согласия.

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