В парламенте готовят законопроект для защиты прав военных с детьми и беременных

В Верховной Раде совместно с Министерством обороны и Генеральным штабом разработали новый законопроект, целью которого является обеспечение справедливых и безопасных условий службы для беременных военнослужащих и военных, воспитывающих малолетних детей.
Как сообщила народный депутат Мария Мезенцева, сегодня в Вооруженных Силах служит более 70 тысяч женщин, из которых более 5,5 тысяч — непосредственно на передовой. Однако действующее законодательство до сих пор не предусматривает четких норм относительно условий службы для беременных или родителей с маленькими детьми, что создает правовую неопределенность и риски нарушения прав как самих военных, так и их семей.
Ключевые положения законопроекта:
Для беременных военнослужащих:
Для военных, воспитывающих детей:
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