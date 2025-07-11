У парламенті готують законопроект для захисту прав військових із дітьми та вагітних

У Верховній Раді спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом розробили новий законопроєкт, який має на меті забезпечити справедливі й безпечні умови служби для вагітних військовослужбовиць і військових, які виховують малолітніх дітей.
Як повідомила народна депутатка Марія Мезенцева, сьогодні у Збройних Силах служить понад 70 тисяч жінок, із яких понад 5,5 тисяч — безпосередньо на передовій. Проте чинне законодавство досі не передбачає чітких норм щодо умов служби для вагітних чи батьків з малими дітьми, що створює правову невизначеність та ризики порушення прав військових і їхніх родин.
Ключові положення законопроєкту:
Для вагітних військовослужбовиць:
Для військових, які виховують дітей:
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