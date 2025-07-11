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У парламенті готують законопроект для захисту прав військових із дітьми та вагітних

15:03, 11 липня 2025
У Верховній Раді готують законопроект, який має врегулювати умови служби для вагітних військовослужбовиць та військових, які виховують малолітніх дітей.
У парламенті готують законопроект для захисту прав військових із дітьми та вагітних
Джерело фото: Suhyeon Choi/Unsplash
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У Верховній Раді спільно з Міністерством оборони та Генеральним штабом розробили новий законопроєкт, який має на меті забезпечити справедливі й безпечні умови служби для вагітних військовослужбовиць і військових, які виховують малолітніх дітей.

Як повідомила народна депутатка Марія Мезенцева, сьогодні у Збройних Силах служить понад 70 тисяч жінок, із яких понад 5,5 тисяч — безпосередньо на передовій. Проте чинне законодавство досі не передбачає чітких норм щодо умов служби для вагітних чи батьків з малими дітьми, що створює правову невизначеність та ризики порушення прав військових і їхніх родин.

Ключові положення законопроєкту:

Для вагітних військовослужбовиць:

  • п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними;
  • участь у бойових завданнях, чергуваннях або відрядженнях — лише за згодою та з медичним дозволом;
  • за відсутності безпечних умов — обов’язкове переведення до іншого підрозділу.

Для військових, які виховують дітей:

  • матері дітей до 3 років, одинокі батьки або ті, хто самостійно виховує дитину, можуть залучатися до завдань лише за власною згодою;
  • те саме стосується одного з батьків, якщо обидва служать і мають дитину віком до 14 років;
  • переведення в іншу місцевість або нове призначення — лише за згодою.

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