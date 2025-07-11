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Афера на 1 млн грн – у Шевченківській РДА викрили схему нажитку на теплових блоках

20:43, 11 липня 2025
У Києві затримали посадовицю Шевченківської РДА за розкрадання 1 млн грн на закупівлі обладнання.
Афера на 1 млн грн – у Шевченківській РДА викрили схему нажитку на теплових блоках
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Прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру виконувачці обов’язків начальника Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА у розкраданні бюджетних коштів на суму понад 1 млн грн під час закупівлі обладнання для теплопунктів, повідомила пресслужба прокуратури.

Жінку затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Слідство встановило, що управління закуповувало модульні блоки систем опалення для теплових пунктів за завищеними цінами. Постачальники, придбавши обладнання у виробника, через підконтрольні фірми штучно збільшували його вартість у середньому на 117 тис. грн за одиницю. Загалом було поставлено 9 модульних блоків, що призвело до переплати понад 1 млн грн.

Цікаво, що постачальники ще до укладення договорів із РДА знали адреси майбутнього встановлення обладнання, що вказує на попередню змову з підозрюваною. Її дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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