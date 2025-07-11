Уряд врегулював питання пенсій ВПО, які втратили контакт із банками

Кошти тимчасово зберігатимуть у Пенсійному фонді.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо пенсійних коштів осіб, які через війну опинилися на тимчасово окупованих територіях, втратили зв’язок із банками й тривалий час не користуються своїми рахунками. Як повідомило Міністерство соціальної політики, зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб, які понад рік не користувалися пенсійним рахунком або не проходили ідентифікацію.

Що відбувається з коштами?

На рахунках таких пенсіонерів в «Ощадбанку» станом на 1 жовтня 2023 року накопичено понад 10 млрд грн, які не використовуються. Згідно з Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», ці кошти тимчасово передаватимуться на зберігання до Пенсійного фонду України.

При цьому:

право на пенсійні кошти повністю залишається за пенсіонером ;

; кошти можна буде отримати одним платежем у повному обсязі після подання заяви;

після подання заяви; у разі смерті одержувача кошти можуть бути виплачені його законним спадкоємцям.

Кого стосується ця норма?

Лише отримувачів пенсій, які одночасно:

є (або були) ВПО з територій, окупованих до 24.02.2022;

отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;

не користувалися рахунком понад рік або не проходили фізичну ідентифікацію понад 6 місяців.

Важливо: якщо пенсіонер пройде ідентифікацію до моменту перерахування коштів — гроші залишаться на рахунку в банку і не потраплять до ПФУ.

Що відбуватиметься далі?

Після формування списків ПФУ передасть їх до «Ощадбанку». Банк здійснюватиме перерахування за графіком, встановленим Міністерством фінансів за погодженням із НБУ. Процес координуватиме Мінсоцполітики, яке також здійснюватиме оперативний моніторинг руху коштів.

Як отримати свої кошти?

Пенсіонеру потрібно буде подати заяву до ПФУ — особисто, через вебпортал ПФУ або в «Ощадбанку» під час ідентифікації. Після цього кошти надійдуть одноразовим платежем на банківський рахунок.

Що зробити вже зараз?

Щоб пенсійні кошти залишалися доступними на рахунку, потрібно пройти фізичну ідентифікацію одним із способів:

у відділенні «Ощадбанку»;

у територіальному органі ПФУ;

через відеоідентифікацію на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

через авторизацію на порталі ПФУ або «Дія» за допомогою КЕП.

Якщо ви вже пройшли ідентифікацію та користуєтесь карткою, жодних змін не відбудеться — ваші кошти залишаються в банку.

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