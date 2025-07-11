До Києва з офіційним візитом їде спецпредставник Трампа — Кіт Келлог

Келлог прибуде до столиці 14 липня та перебуватиме в Україні весь тиждень.

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Спеціальний представник президента США Дональда Трампа — Кіт Келлог — заявив, що відвідає Київ у понеділок, 14 липня та пробуде там цілий тиждень.

Про намір відвідати Україну він розповів на конференції, що проходила в Римі, передають Новини.LIVE.

Кіт Келлог перебуватиме в Україні весь тиждень із 14 липня. Келлог не розповів, чим займатиметься під час поїздки, але пожартував, що його графік дуже напружений. Часом, каже посадовець, він не встигає навіть поснідати.

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