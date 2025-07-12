У Києві частково обмежать рух у тунелі на перетині вулиць Теліги, Іллєнка та Щусєва

12 липня обмежать рух у напрямку «Почайної».

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КК «Київавтодор» повідомила, що 12 липня з 9:00 до 16:00 буде частково обмежено рух транспорту в тунелі під шляхопроводом на перетині вулиць Олени Теліги, Юрія Іллєнка та Щусєва в напрямку станції метро «Почайна».

Дорожники КП ШЕУ Шевченківського району проводитимуть очищення водозбірних камер у тунелі. Роботи виконуватимуться за сприятливих погодних умов. У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності.

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