В Дніпрі вихованці дитячого інтернату побували на «Уроці справедливості»

Вихованці дитячого будинку-інтернату відвідали Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

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У Дніпропетровському окружному адміністративному суді відбулася особлива подія — День відкритих дверей для вихованців Комунального закладу «Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат для дітей з ДЦП» за участю студентів першого курсу юридичного факультету Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Захід проведено в межах відзначення двадцятої річниці створення адміністративної юстиції в Україні. Про це повідомила пресслужба суду.

Гостей привітав голова суду Володимир Горбалінський. Він подякував учасникам за щирий інтерес до роботи суду та висловив сподівання, що ця зустріч залишить корисні враження й сприятиме кращому розумінню функціонування судової системи.

Програма заходу була насиченою та змістовною.

Під час екскурсії учасники відвідали зали судових засідань, дізналися про особливості роботи суддів і працівників апарату суду, а також ознайомилися з організацією щоденної діяльності суду.

Особливу увагу привернула лекція з медіації — сучасного способу вирішення конфліктів без звернення до суду. Судді-спікери Василь Ільков, Олена Луніна та Андрій Рищенко у доступній формі розповіли дітям про важливість уміння домовлятися, шукати компроміси та вирішувати спори мирним шляхом. Обговорення реальних життєвих прикладів стало захопливим і зрозумілим для всіх учасників.

У межах ініціативи «Урок справедливості» діти разом із суддями розв’язували умовний спір між казковими героями. Після перегляду мультфільму юні гості активно долучалися до обговорення, вчилися розрізняти поняття справедливості та добра.

Цей етап став логічним завершенням програми, спрямованої на відкритість судової системи та підвищення правової обізнаності молоді.

Щиро дякуємо дітям і студентам за інтерес до роботи суду, активність і небайдужість, а благодійним фондам GLOBA 22 та ПОМАГАЄМ — за допомогу в організації заходу та підтримку.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд відкритий до діалогу з громадськістю та переконаний: справедливість починається з дитинства — з поваги до інших, знання своїх прав і прагнення до порозуміння.

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