Україна та Італія підписали Меморандум про співпрацю у пенітенціарній сфері

Документ передбачає обмін досвідом у виконанні кримінальних покарань, розвитку пробації, діджиталізації та покращенні умов у місцях позбавлення волі.

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В межах четвертої міжнародної конференції Ukraine Recovery, Віцепрем’єр-міністерка – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина та Міністр юстиції Італійської Республіки Карло Нордіо підписали Меморандум про співробітництво у пенітенціарній сфері.

«Вітаю укладення цього Меморандуму. Гармонізація національного законодавства із правом ЄС у сфері виконання кримінальних покарань є важливою складовою наших зобов’язань у межах Дорожньої карти з питань верховенства права. Пенітенціарна реформа та розвиток пробації – це ключові елементи модернізації системи виконання покарань, наближення її до найкращих європейських стандартів і впровадження гуманного підходу до правосуддя. Сподіваюсь на плідну співпрацю з італійськими партнерами у цій важливій сфері», — наголосила Стефанішина.

Як вказали у Мін’юсті, Меморандум передбачає обмін досвідом і знаннями у різних напрямках:

виконання кримінальних покарань та розвиток пробації;

адаптація законодавства до стандартів ЄС;

діджиталізація пенітенціарної системи;

розвиток професійного потенціалу персоналу;

підвищення ефективності управління;

покращення медичного забезпечення у місцях позбавлення волі;

створення нових реабілітаційних програм для засуджених.

Документ є відповіддю на виклики воєнного часу та необхідність прискорення реформ у сфері юстиції, зокрема, на шляху України до членства в ЄС.

Раніше Україна вже уклала подібний меморандум про співпрацю з Великою Британією.

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