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Україна та Італія підписали Меморандум про співпрацю у пенітенціарній сфері

21:43, 11 липня 2025
Документ передбачає обмін досвідом у виконанні кримінальних покарань, розвитку пробації, діджиталізації та покращенні умов у місцях позбавлення волі.
Україна та Італія підписали Меморандум про співпрацю у пенітенціарній сфері
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В межах четвертої міжнародної конференції Ukraine Recovery, Віцепрем’єр-міністерка – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина та Міністр юстиції Італійської Республіки Карло Нордіо підписали Меморандум про співробітництво у пенітенціарній сфері.

«Вітаю укладення цього Меморандуму. Гармонізація національного законодавства із правом ЄС у сфері виконання кримінальних покарань є важливою складовою наших зобов’язань у межах Дорожньої карти з питань верховенства права. Пенітенціарна реформа та розвиток пробації – це ключові елементи модернізації системи виконання покарань, наближення її до найкращих європейських стандартів і впровадження гуманного підходу до правосуддя. Сподіваюсь на плідну співпрацю з італійськими партнерами у цій важливій сфері», — наголосила Стефанішина.

Як вказали у Мін’юсті, Меморандум передбачає обмін досвідом і знаннями у різних напрямках:

  • виконання кримінальних покарань та розвиток пробації;
  • адаптація законодавства до стандартів ЄС;
  • діджиталізація пенітенціарної системи;
  • розвиток професійного потенціалу персоналу;
  • підвищення ефективності управління;
  • покращення медичного забезпечення у місцях позбавлення волі;
  • створення нових реабілітаційних програм для засуджених.

Документ є відповіддю на виклики воєнного часу та необхідність прискорення реформ у сфері юстиції, зокрема, на шляху України до членства в ЄС.

Раніше Україна вже уклала подібний меморандум про співпрацю з Великою Британією.

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в'язниця Україна мінюст Італія пробація Стефанішина

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