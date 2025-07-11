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За пів року дисциплінарні палати ВРП притягнули до відповідальності 64 суддів

18:12, 11 липня 2025
До них було застосовано різні види дисциплінарних стягнень залежно від характеру порушень.
За пів року дисциплінарні палати ВРП притягнули до відповідальності 64 суддів
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Упродовж перших шести місяців 2025 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя ухвалили 62 рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 64 суддів. До них було застосовано різні види дисциплінарних стягнень залежно від характеру порушень.

Розподіл дисциплінарних стягнень виглядає так:

  • попередження – щодо 32 суддів;
  • догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця – щодо 8 суддів;
  • сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців – щодо 4 суддів;
  • подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя – щодо 1 судді;
  • подання про звільнення – щодо 19 суддів.

Також за пів року до Вищої ради правосуддя надійшло 143 повідомлення про втручання в діяльність суддів.

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суддя дисциплінарна справа ВРП

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