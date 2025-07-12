Хто може вступити до профтеху без іспитів і на бюджет – пояснення Міносвіти

Міністерство освіти і науки України оприлюднило правила першочергового зарахування до закладів професійної освіти, вступна кампанія до яких триває з 1 липня до кінця вересня 2025 року, повідомила пресслужба відомства. Заяви можна подавати особисто або через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО, без складання НМТ.
Хто може вступити:
Профтехи запрошують випускників 9-х і 11-х класів, дорослих, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб без вікових чи гендерних обмежень. За даними Мінцифри, 85% вакансій в Україні стосуються професій, яким навчають у профтехах: електрик, будівельник, зварювальник, кухар, перукар, ІТ-фахівець тощо. Вступники можуть подавати заяви до кількох закладів на бюджет чи контракт.
Необхідні документи:
Для особистого подання:
Якщо документ про освіту відсутній через воєнний стан, достатньо виписки з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО. Для електронного подання заяви реєструються в електронному кабінеті.
Пільги при вступі:
Поза конкурсом зараховують:
Першочергове зарахування за рівних умов:
Рейтинг формується за середнім балом свідоцтва. Кожен профтех має власні правила конкурсного відбору, ознайомитися з якими можна на сайті ЄДЕБО.
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