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Хто може вступити до профтеху без іспитів і на бюджет – пояснення Міносвіти

07:36, 12 липня 2025
Пільги, безкоштовне навчання і жодних іспитів – вступ до профтеху вже почався.
Хто може вступити до профтеху без іспитів і на бюджет – пояснення Міносвіти
Фото: Informator.ua
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Міністерство освіти і науки України оприлюднило правила першочергового зарахування до закладів професійної освіти, вступна кампанія до яких триває з 1 липня до кінця вересня 2025 року, повідомила пресслужба відомства. Заяви можна подавати особисто або через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО, без складання НМТ.

Хто може вступити:

Профтехи запрошують випускників 9-х і 11-х класів, дорослих, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб без вікових чи гендерних обмежень. За даними Мінцифри, 85% вакансій в Україні стосуються професій, яким навчають у профтехах: електрик, будівельник, зварювальник, кухар, перукар, ІТ-фахівець тощо. Вступники можуть подавати заяви до кількох закладів на бюджет чи контракт.

Необхідні документи:

Для особистого подання:

  • Документ про освіту з додатком.
  • Медична довідка.
  • 6 кольорових фото 3×4 см (кількість уточнюйте в закладі).
  • Копії документів на пільги (за наявності).
  • Копія документа, що посвідчує особу чи громадянство.
  • Для чоловіків: військовий квиток, тимчасове посвідчення або посвідчення про приписку (для призовників).

Якщо документ про освіту відсутній через воєнний стан, достатньо виписки з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО. Для електронного подання заяви реєструються в електронному кабінеті.

Пільги при вступі:

Поза конкурсом зараховують:

  • Ветеранів війни та їхніх рідних.
  • Дітей-сиріт і осіб 18–23 років, позбавлених батьківського піклування.
  • Дітей і осіб з інвалідністю, якщо професія не протипоказана.
  • Постраждалих від Чорнобильської катастрофи.
  • Дітей шахтарів, які загинули чи отримали інвалідність.
  • Дітей загиблих військовослужбовців чи правоохоронців.

Першочергове зарахування за рівних умов:

  • Випускники з відзнакою (базова чи повна освіта).
  • Учасники міжнародних чи всеукраїнських олімпіад за профільними дисциплінами.
  • Призери III етапу конкурсу МАН у рік вступу.
  • Особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей.

Рейтинг формується за середнім балом свідоцтва. Кожен профтех має власні правила конкурсного відбору, ознайомитися з якими можна на сайті ЄДЕБО.

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