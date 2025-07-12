Хто може вступити до профтеху без іспитів і на бюджет – пояснення Міносвіти

Пільги, безкоштовне навчання і жодних іспитів – вступ до профтеху вже почався.

Фото: Informator.ua

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Міністерство освіти і науки України оприлюднило правила першочергового зарахування до закладів професійної освіти, вступна кампанія до яких триває з 1 липня до кінця вересня 2025 року, повідомила пресслужба відомства. Заяви можна подавати особисто або через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО, без складання НМТ.

Хто може вступити:

Профтехи запрошують випускників 9-х і 11-х класів, дорослих, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб без вікових чи гендерних обмежень. За даними Мінцифри, 85% вакансій в Україні стосуються професій, яким навчають у профтехах: електрик, будівельник, зварювальник, кухар, перукар, ІТ-фахівець тощо. Вступники можуть подавати заяви до кількох закладів на бюджет чи контракт.

Необхідні документи:

Для особистого подання:

Документ про освіту з додатком.

Медична довідка.

6 кольорових фото 3×4 см (кількість уточнюйте в закладі).

Копії документів на пільги (за наявності).

Копія документа, що посвідчує особу чи громадянство.

Для чоловіків: військовий квиток, тимчасове посвідчення або посвідчення про приписку (для призовників).

Якщо документ про освіту відсутній через воєнний стан, достатньо виписки з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО. Для електронного подання заяви реєструються в електронному кабінеті.

Пільги при вступі:

Поза конкурсом зараховують:

Ветеранів війни та їхніх рідних.

Дітей-сиріт і осіб 18–23 років, позбавлених батьківського піклування.

Дітей і осіб з інвалідністю, якщо професія не протипоказана.

Постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Дітей шахтарів, які загинули чи отримали інвалідність.

Дітей загиблих військовослужбовців чи правоохоронців.

Першочергове зарахування за рівних умов:

Випускники з відзнакою (базова чи повна освіта).

Учасники міжнародних чи всеукраїнських олімпіад за профільними дисциплінами.

Призери III етапу конкурсу МАН у рік вступу.

Особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей.

Рейтинг формується за середнім балом свідоцтва. Кожен профтех має власні правила конкурсного відбору, ознайомитися з якими можна на сайті ЄДЕБО.

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