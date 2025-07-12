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Кто может поступить в профтех без экзаменов и на бюджет – объяснение Минобразования

07:36, 12 июля 2025
Льготы, бесплатное обучение и никаких экзаменов – поступление в профтех уже началось.
Кто может поступить в профтех без экзаменов и на бюджет – объяснение Минобразования
Фото: Informator.ua
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Министерство образования и науки Украины обнародовало правила первоочередного зачисления в учреждения профессионального образования, вступительная кампания в которые длится с 1 июля до конца сентября 2025 года, сообщила пресс-служба ведомства. Заявления можно подавать лично или через электронный кабинет абитуриента на сайте ЕГЭБО, без сдачи НМТ.

Кто может поступить:

Профтехи приглашают выпускников 9-х и 11-х классов, взрослых, ветеранов, внутренне перемещенных лиц без возрастных или гендерных ограничений. По данным Минцифры, 85% вакансий в Украине касаются профессий, которым обучают в профтехах: электрик, строитель, сварщик, повар, парикмахер, ИТ-специалист и тому подобное. Поступающие могут подавать заявления в несколько заведений на бюджет или контракт.

Необходимые документы:

Для личного представления:

- Документ об образовании с приложением.

- Медицинская справка.

- 6 цветных фото 3×4 см (количество уточняйте в заведении).

- Копии документов на льготы (при наличии).

- Копия документа, удостоверяющего личность или гражданство.

- Для мужчин: военный билет, временное удостоверение или удостоверение о приписке (для призывников).

Если документ об образовании отсутствует из-за военного положения, достаточно выписки из Реестра документов об образовании ЕГЭБО. Для электронной подачи заявления регистрируются в электронном кабинете.

Льготы при поступлении:

Вне конкурса зачисляют:

- Ветеранов войны и их родных.

- Детей-сирот и лиц 18-23 лет, лишенных родительской опеки.

- Детей и лиц с инвалидностью, если профессия не противопоказана.

- Пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

- Детей шахтеров, которые погибли или получили инвалидность.

- Детей погибших военнослужащих или правоохранителей.

Первоочередное зачисление при равных условиях:

- Выпускники с отличием (базовое или полное образование).

- Участники международных или всеукраинских олимпиад по профильным дисциплинам.

- Призеры III этапа конкурса МАН в год поступления.

- Лица с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей.

Рейтинг формируется по среднему баллу свидетельства. Каждый профтех имеет собственные правила конкурсного отбора, ознакомиться с которыми можно на сайте ЕГЭБО.

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