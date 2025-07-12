Кто может поступить в профтех без экзаменов и на бюджет – объяснение Минобразования

Министерство образования и науки Украины обнародовало правила первоочередного зачисления в учреждения профессионального образования, вступительная кампания в которые длится с 1 июля до конца сентября 2025 года, сообщила пресс-служба ведомства. Заявления можно подавать лично или через электронный кабинет абитуриента на сайте ЕГЭБО, без сдачи НМТ.
Кто может поступить:
Профтехи приглашают выпускников 9-х и 11-х классов, взрослых, ветеранов, внутренне перемещенных лиц без возрастных или гендерных ограничений. По данным Минцифры, 85% вакансий в Украине касаются профессий, которым обучают в профтехах: электрик, строитель, сварщик, повар, парикмахер, ИТ-специалист и тому подобное. Поступающие могут подавать заявления в несколько заведений на бюджет или контракт.
Необходимые документы:
Для личного представления:
- Документ об образовании с приложением.
- Медицинская справка.
- 6 цветных фото 3×4 см (количество уточняйте в заведении).
- Копии документов на льготы (при наличии).
- Копия документа, удостоверяющего личность или гражданство.
- Для мужчин: военный билет, временное удостоверение или удостоверение о приписке (для призывников).
Если документ об образовании отсутствует из-за военного положения, достаточно выписки из Реестра документов об образовании ЕГЭБО. Для электронной подачи заявления регистрируются в электронном кабинете.
Льготы при поступлении:
Вне конкурса зачисляют:
- Ветеранов войны и их родных.
- Детей-сирот и лиц 18-23 лет, лишенных родительской опеки.
- Детей и лиц с инвалидностью, если профессия не противопоказана.
- Пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
- Детей шахтеров, которые погибли или получили инвалидность.
- Детей погибших военнослужащих или правоохранителей.
Первоочередное зачисление при равных условиях:
- Выпускники с отличием (базовое или полное образование).
- Участники международных или всеукраинских олимпиад по профильным дисциплинам.
- Призеры III этапа конкурса МАН в год поступления.
- Лица с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей.
Рейтинг формируется по среднему баллу свидетельства. Каждый профтех имеет собственные правила конкурсного отбора, ознакомиться с которыми можно на сайте ЕГЭБО.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.