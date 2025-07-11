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12–13 июля возможны перебои в работе электронного суда и других сервисов из-за технических работ

16:33, 11 июля 2025
12 и 13 июля услуги электронного суда могут быть недоступны.
12–13 июля возможны перебои в работе электронного суда и других сервисов из-за технических работ
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В субботу, 12 июля, ГП «Информационные судебные системы» проведет масштабные технические работы на своей инфраструктуре. Как сообщила пресс-служба предприятия, в связи с этим в этот день и в воскресенье, 13 июля, могут быть временно недоступны сервисы электронного суда, электронного кабинета и другие функции Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

«Уважаемые пользователи судебных сервисов, 12 июля (с возможным продолжением 13 июля) запланированы глобальные работы на инфраструктуре Предприятия.
В период с 08:00 до 19:00 сервисы электронного суда, электронного кабинета и другие могут быть недоступны», — указали в ГП.

В предприятии обещают по возможности минимизировать продолжительность недоступности сервисов.

Напоминаем:

• «Электронный суд» — это подсистема ЕСИТС, которая обеспечивает отправку и получение документов между судом и участниками процесса, а также позволяет отслеживать статус и результаты их рассмотрения.

• «Электронный кабинет» — веб-сервис для регистрации пользователей в системе и их последующей аутентификации.

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