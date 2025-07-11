$5500 за липовую инвалидность – разоблачили медсхему в Житомире

В Житомире ликвидировали схему по оформлению фиктивных групп инвалидности для военнообязанных мужчин.

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Работники Государственного бюро расследований при поддержке Нацполиции сообщили о подозрении заведующей отделением одной из больниц Житомира и ее сообщнице, которые изготавливали фиктивные документы для присвоения групп инвалидности военнообязанным, сообщила пресс-служба ГБР.

С октября 2024 года заведующая, которая входила в экспертную команду больницы, определяющую инвалидность, подделывала медицинские документы, в частности истории болезней с фиктивными данными о длительном лечении. Она влияла на других врачей для принятия решений о назначении инвалидности. Посредница отвечала за контакты с клиентами, беря за «услугу» $5500 с человека.

Следствие устанавливает всех причастных медиков и должностных лиц. Заведующую подозревают по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), а ее сообщницу - по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Обоим грозит до 10 лет заключения.

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