Оплатить штраф ТЦК онлайн в «Резерв+» можно только за неуточнение персональных данных – Минобороны

В настоящее время в онлайн-режиме можно оплатить только те штрафы ТЦК, которые наложены за неуточнение данных до 16 июля 2024 года.

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Минобороны сообщило, что в мобильном приложении «Резерв+» можно оплатить штраф от ТЦК онлайн.

Впрочем, пока что можно оплатить штраф онлайн только за неуточнение персональных данных до 16 июля 2024 года. В дальнейшем будет добавлена возможность оплатить и другие нарушения.

«Военнообязанные, которые не уточнили данные до 16 июля 2024 года, могут оплатить штраф онлайн со скидкой 50% – без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об админарушении и быть снятым с розыска ТЦК.

Как оплатить штраф онлайн:

обновить «Резерв+» до последней версии и зайти в приложение;

перейти в раздел «Штрафы онлайн», подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК;

после этого в приложении открывается возможность оплатить штраф.

Как результат – нарушение и красная лента автоматически снимаются», – отметили в Минобороны.

«В «Резерв+» мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу – так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами. Это еще один пример, как цифровые сервисы работают в интересах украинцев», – подчеркнула заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

Штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в «Резерв+». Если у гражданина есть другие нарушения, кроме неуточнения данных, возможность оплатить штраф в «Резерв+» появится позже.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по инициативе правоохранительного комитета Рады ранее был принят закон о скидке в 50% в случае добровольной уплаты штрафов ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Им решено стимулировать нарушителей воинского учета к уплате штрафов и к военной службе. В частности – путем скидки в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК, а также путем закрытия «админок» за нарушение воинского учета в отношении тех мужчин, которые добровольно пойдут на военную службу.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин подал законопроект 13439 об изменениях в бюджет на 2025 год. Среди факторов, повлиявших на увеличение прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности рост поступлений административных штрафов и других санкций (на 3 856,9 млн грн). Очевидно, здесь речь идет и о росте штрафов ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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