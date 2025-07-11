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Нардепу Евгению Шевченко объявили новое подозрение в мошенничестве на 14,5 млн гривен — ГБР

13:34, 11 июля 2025
Народному депутату доложено о подозрении в мошенничестве на десятки миллионов гривен.
Нардепу Евгению Шевченко объявили новое подозрение в мошенничестве на 14,5 млн гривен — ГБР
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По материалам ГБР и СБУ Генеральный прокурор сообщил о новом подозрении действующему народному депутату Украины Евгению Шевченко. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным следствия, депутат, который ранее неоднократно ездил в Беларусь, встречался там с представителями бизнеса, политики и Александром Лукашенко. Ссылаясь на эти контакты, он публично распространял недостоверную информацию об «отсутствии угрозы нападения» российских войск с территории Беларуси.

Кроме того, задокументировано, что он использовал свои связи для организации поставок белорусских минеральных удобрений в Украину. После того как украинская компания оплатила поставку, белорусская сторона затягивала выполнение обязательств. Депутат, зная о наличии всех разрешительных документов, утверждал, что возникли проблемы с логистикой, и требовал заключить договор о «консультационных услугах» с подконтрольным ему предприятием. По словам следователей, компания, оказавшись в зависимости от действий депутата, согласилась на его условия.

Полученные средства — 14,5 млн грн — депутат потратил на покупку трёх элитных автомобилей — Porsche Macan, BMW X5M и Mercedes-Benz AMG, оформив их на подконтрольных лиц. Задекларированная таможенная стоимость автомобилей — более 250 тыс. евро.

Таким образом, народному депутату дополнительно сообщено о новом подозрении в мошенничестве, совершённом по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В рамках расследования данного эпизода продолжаются следственные действия, в том числе обыски у бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

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