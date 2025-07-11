Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В «Резерв+» появилась опция оплаты штрафов ТЦК – Черногоренко сообщила об обновлении, которое должно быть в современном сервисном государстве

13:20, 11 июля 2025
Для этого нужно будет подать заявление о признании нарушения, добавила заместитель министра обороны.
В «Резерв+» появилась опция оплаты штрафов ТЦК – Черногоренко сообщила об обновлении, которое должно быть в современном сервисном государстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В мобильном приложении Минобороны Резерв+ теперь можно оплатить штрафы. В первой версии — за неуточнение данных до 16 июля 2024 года. Далее будет добавлена возможность оплатить и другие нарушения. Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

Как это работает в «Резерв+»:

  • Зайдите в раздел «Штрафы онлайн» в Меню приложения.
  • Подайте заявление о признании нарушения.
  • Получите электронное постановление, подписанное ТЦК прямо в «Резерв+».
  • В несколько кликов оплатите штраф.
  • Обновите свой документ — все должно быть в порядке.

«Запускаем штрафы постепенно. Хотим распределить нагрузку. В течение нескольких дней услуга будет доступна всем пользователям. Это новый удобный и простой способ закрыть админнарушение. Без ожидания в очередях в ТЦК и заявлений от руки. Как должно быть в современном сервисном государстве», — отметила заместитель министра.

«Спасибо Генеральному штабу ВСУ, МВД Украины, команде Офиса эффективного регулирования BRDO и Strimco за помощь в запуске этого сервиса. Работаем над тем, чтобы и другие категории нарушений военного учета можно было быстро оплатить онлайн», — подчеркнула она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по инициативе правоохранительного комитета Рады ранее был принят закон о скидке в 50% в случае добровольной уплаты штрафов ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Им решено стимулировать нарушителей воинского учета к уплате штрафов и к военной службе. В частности – путем скидки в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК, а также путем закрытия «админок» за нарушение воинского учета в отношении тех мужчин, которые добровольно пойдут на военную службу.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин подал законопроект 13439 об изменениях в бюджет на 2025 год. Среди факторов, повлиявших на увеличение прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности рост поступлений административных штрафов и других санкций (на 3 856,9 млн грн). Очевидно, здесь речь идет и о росте штрафов ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

штраф / штрафы военнослужащие ТЦК Минобороны Резерв+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Оплатить штраф ТЦК онлайн в «Резерв+» можно только за неуточнение персональных данных – Минобороны

В настоящее время в онлайн-режиме можно оплатить только те штрафы ТЦК, которые наложены за неуточнение данных до 16 июля 2024 года.

В «Резерв+» появилась опция оплаты штрафов ТЦК – Черногоренко сообщила об обновлении, которое должно быть в современном сервисном государстве

Для этого нужно будет подать заявление о признании нарушения, добавила заместитель министра обороны.

На выборах народных депутатов предлагается усилить гендерное равенство – законопроект об изменениях в Избирательный кодекс

Партия должна будет обеспечить присутствие в каждой пятерке избирательного списка мужчин и женщин – не менее двух кандидатов каждого пола.

Рада судей отреагировала на пост Гетманцева о «спецпенсиях судей в 320-390 тысяч грн»

«Мы не можем себе позволить оценивать деятельность народных депутатов, а также успешность проведенных ими реформ или процессов выведения бизнеса из тени», – в Раде судей Украины ответили на сообщение Даниила Гетманцева о «шоке» от размера спецпенсий судей.

Будет ли ужесточена ответственность за отказ от прохождения ВВК – в комитете по нацбезопасности назвали количество «отказников»

«Есть над чем работать»: член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко назвал количество лиц, которые отказались от прохождения ВВК, и сумму уплаченных в бюджет штрафов от ТЦК.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва