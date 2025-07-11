В «Резерв+» появилась опция оплаты штрафов ТЦК – Черногоренко сообщила об обновлении, которое должно быть в современном сервисном государстве

Для этого нужно будет подать заявление о признании нарушения, добавила заместитель министра обороны.

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В мобильном приложении Минобороны Резерв+ теперь можно оплатить штрафы. В первой версии — за неуточнение данных до 16 июля 2024 года. Далее будет добавлена возможность оплатить и другие нарушения. Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

Как это работает в «Резерв+»:

Зайдите в раздел «Штрафы онлайн» в Меню приложения.

Подайте заявление о признании нарушения.

Получите электронное постановление, подписанное ТЦК прямо в «Резерв+».

В несколько кликов оплатите штраф.

Обновите свой документ — все должно быть в порядке.

«Запускаем штрафы постепенно. Хотим распределить нагрузку. В течение нескольких дней услуга будет доступна всем пользователям. Это новый удобный и простой способ закрыть админнарушение. Без ожидания в очередях в ТЦК и заявлений от руки. Как должно быть в современном сервисном государстве», — отметила заместитель министра.

«Спасибо Генеральному штабу ВСУ, МВД Украины, команде Офиса эффективного регулирования BRDO и Strimco за помощь в запуске этого сервиса. Работаем над тем, чтобы и другие категории нарушений военного учета можно было быстро оплатить онлайн», — подчеркнула она.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по инициативе правоохранительного комитета Рады ранее был принят закон о скидке в 50% в случае добровольной уплаты штрафов ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Им решено стимулировать нарушителей воинского учета к уплате штрафов и к военной службе. В частности – путем скидки в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК, а также путем закрытия «админок» за нарушение воинского учета в отношении тех мужчин, которые добровольно пойдут на военную службу.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин подал законопроект 13439 об изменениях в бюджет на 2025 год. Среди факторов, повлиявших на увеличение прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности рост поступлений административных штрафов и других санкций (на 3 856,9 млн грн). Очевидно, здесь речь идет и о росте штрафов ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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