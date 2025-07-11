У Резерв+ з’явилась опція сплати штрафів ТЦК – Черногоренко повідомила про оновлення, яке має бути у сучасній сервісній державі

Для цього треба буде подати заяву про визнання порушення, додала заступниця міністра оборони.

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В мобільному застосунку Міноборони Резерв+ тепер можна сплатити штрафи. В першій версії – за неуточнення даних до 16 липня 2024 року. Далі буде додана можливість сплатити і за інші порушення. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Як це працює в Резерв+:

Зайдіть у розділ «Штрафи онлайн» у Меню застосунку

Подайте заяву про визнання порушення

Отримайте електронну постанову, підписану ТЦК прямо в Резерв+

У кілька кліків сплатіть штраф

Оновіть свій документ — все має бути гаразд.

«Запускаємо штрафи поступово. Хочемо розподілити навантаження. Впродовж кількох днів послуга буде доступна всім користувачам.

Це новий зручний і простий спосіб закрити адмінпорушення. Без очікування в чергах у ТЦК та заяв від руки. Як має бути в сучасній сервісній державі», зазначила заступниця міністра.

«Дякую Генеральний штаб ЗСУ, МВС України, команді Офіс ефективного регулювання BRDO та Strimco, за допомогу в запуску цього сервісу. Працюємо над тим, щоб й інші категорії порушення військового обліку можна було швидко сплатити онлайн», підкреслила вона.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за ініціативою правоохоронного комітету Ради раніше було прийнято закон про знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафів ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Ним вирішено простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби. Зокрема – шляхом знижки в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також шляхом закриття «адмінок» за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін подав законопроект 13439 про зміни до бюджету на 2025 рік. Серед факторів, які вплинули на збільшення прогнозу доходів державного бюджету є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік та зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів, зокрема зростання надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій (на 3 856,9 млн грн). Вочевидь, тут йдеться і про зростання штрафів ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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