Рада суддів відреагувала на допис Гетманцева про «спецпенсії суддів у 320-390 тисяч грн»

«Ми не можемо собі дозволити оцінювати діяльність народних депутатів, а також успішність проведених ними реформ чи процесів виведення бізнесу з тіні» – у Раді суддів України відповіли на допис Данила Гетманцева про «шок» від розміру спецпенсій суддів.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зробив запит та Пенсійного фонду та публічно обурився спецпенсіями суддів у 320-390 тисяч грн. «У запиті до ПФУ попросив показати 20 найбільших пенсій по різним категоріям спецпенсіонерів. Ось деякі з них. Судді – 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч. Прокурори – 219 та 119 тисяч відповідно. Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому «рейтингу» – від 21,8 до 59,8 тисяч гривень», розповів голова комітету.

Він підкреслив, що «цифри шокують» та анонсував наступні кроки.

На цей допис відреагували у Раді суддів України.

«10 липня, по обіді, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев опублікував у своєму Telegram-каналі допис щодо довічного грошового утримання суддів (пенсій). У ньому він зазначив, що це є несправедливістю, адже судді забирають значну частину коштів Пенсійного фонду, тоді як «пенсії мають бути гідними для всіх українців, які все своє життя чесно працювали».

Справді, пенсії мають бути гідними для всіх громадян, які сумлінно працювали та сплачували податки. Але водночас варто запитати: а хіба судді працюють нечесно?

Рівно рік тому, 8 липня 2024 року, Рада суддів України вже відреагувала на подібну тезу, яку тоді озвучувало «Слідство.Інфо». З того часу цифри суттєво не змінилися, лише кількість суддів дещо зменшилася — вони йдуть у відставку або звільняються рішеннями Вищої ради правосуддя за вчинення дисциплінарних проступків, у таких випадках довічне грошове утримання не виплачується. Натомість судове навантаження зростає, кадровий дефіцит посилюється, а новопризначені судді, яких дуже небагато, стикаються з реаліями, що часто не відповідають їхнім очікуванням.

Довічне грошове утримання судді передбачене законом. Воно є тією гарантією, що має стимулювати суддів чесно та віддано служити народові України протягом своєї кар’єри.

Водночас з огляду на статус судової влади як незалежної та аполітичної, ми не можемо собі дозволити оцінювати діяльність народних депутатів на їхніх посадах, а також успішність проведених ними реформ чи процесів виведення бізнесу з тіні. Саме тому утримаємось від таких оцінок у цьому повідомленні.

Цифри у цьому контексті можна знайти у минулорічній публікації Ради суддів України. Варто також нагадати, що суди в умовах війни працюють із надмірним навантаженням, браком фінансування та дефіцитом кадрів. Зростання кількості суддів, які подають у відставку, значною мірою пов’язують з інформаційними кампаніями, що час від часу з’являються й у висловлюваннях посадовців високого рівня», підкреслили у РСУ.

Зазначимо, що судячи з ілюстрації, яку зробив Данило Гетманцев за результатами відповіді Пенсійного фонду, йдеться про «спецпенсії» працюючих суддів, прокурорів та депутатів. Щоправда, не вказано, за який період рахувалися ці спецпенсії.

До прикладу згідно поданої декларації до НАЗК голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, крім 4,84 млн грн заробітної плати у ВРП, отримав також 277,96 тисяч грн пенсії за 2024 рік. Тобто, у середньому приблизно 23 тисяч грн пенсії на місяць на додаток до зарплати, яка у середньому на місяць склала 403,4 тисячі грн.

При цьому середні пенсії суддів, як демонструє ілюстрація Гетманцева, становлять 107 тисяч грн, а прокурорів – 23,6 тисяч грн.

Даний запит був зроблений головою комітету на тлі підготовки до розгляду законопроекту щодо скасування спецпенсій прокурорів.

За словами Гетманцева, необхідно «подолати спротив і прийняти його у другому читанні».

При цьому він підкреслив, що будуть також наступні кроки в цьому напрямі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань соціальної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект 12278 щодо змін у пенсійному забезпеченні працівників прокуратури та деяких інших категорій осіб. Ініціатором законопроекту виступила голова Комітету Галина Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

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