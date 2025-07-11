За пів року до Вищої ради правосуддя надійшло 143 повідомлення про втручання в діяльність суддів

Упродовж перших шести місяців 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло 143 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя, та 3 звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо дотримання гарантій незалежності.
З урахуванням раніше отриманих повідомлень, з початку року Рада розглянула 120 звернень від суддів та 2 звернення від ВККСУ.
Результати розгляду:
Крім того, ВРП ухвалила:
Згідно зі статтею 376 Кримінального кодексу України, втручання в діяльність судових органів тягне за собою кримінальну відповідальність.
Відповідно до статті 131 Конституції України, статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Рада вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.
Зокрема, ВРП вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.
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