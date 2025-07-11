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За пів року до Вищої ради правосуддя надійшло 143 повідомлення про втручання в діяльність суддів

13:52, 11 липня 2025
Протягом січня – червня 2025 року ВРП розглянула 120 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів.
За пів року до Вищої ради правосуддя надійшло 143 повідомлення про втручання в діяльність суддів
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Упродовж перших шести місяців 2025 року до Вищої ради правосуддя надійшло 143 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, про дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя, та 3 звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо дотримання гарантій незалежності.

З урахуванням раніше отриманих повідомлень, з початку року Рада розглянула 120 звернень від суддів та 2 звернення від ВККСУ.

Результати розгляду:

  • За результатами розгляду 60 повідомлень про втручання, ВРП ухвалила 50 рішень про вжиття заходів реагування, зокрема:
    • направлення звернень до прокуратури та правоохоронних органів щодо розкриття та розслідування злочинів;
    • внесення подань до відповідних органів або посадовців про притягнення до відповідальності осіб, які вчинили неправомірні дії чи бездіяльність.
  • Щодо ще 60 звернень, Рада ухвалила 25 рішень про затвердження 54 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Крім того, ВРП ухвалила:

  • 1 рішення з власної ініціативи про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя;
  • 1 рішення — на підставі звернення ВККСУ та заступника Голови ВККСУ про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Згідно зі статтею 376 Кримінального кодексу України, втручання в діяльність судових органів тягне за собою кримінальну відповідальність.

Відповідно до статті 131 Конституції України, статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Рада вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності суддів.

Зокрема, ВРП вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет правосуддя.

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суд суддя ВККС ВРП

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