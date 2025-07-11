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Як зараховуються кошти в рахунок погашення податкового боргу та пені по ньому — роз’яснення

20:57, 11 липня 2025
Спочатку кошти спрямовуються на податкове зобов’язання, потім на штрафи, і лише в останню чергу — на пеню.
Як зараховуються кошти в рахунок погашення податкового боргу та пені по ньому — роз’яснення
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Головне управління ДПС у Волинській області роз’яснило, як зараховуються кошти в рахунок погашення податкового боргу та пені по ньому.

Статтею 131 Податкового кодексу України унормовано порядок сплати пені.

За визначенням Податкового кодексу України  пеня - це сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми податкових зобов'язань та/або на суми штрафних (фінансових) санкцій, не сплачених у встановлені законодавством строки, а також нарахована в інших випадках та порядку, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Нараховані контролюючим органом суми пені самостійно сплачуються платником податків.

При погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник податків, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов'язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник податків, в наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені.

Якщо платник податків не виконує встановленої цим пунктом черговості платежів або не визначає її у платіжній інструкції (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), контролюючий орган самостійно здійснює такий розподіл такої суми у порядку, визначеному цим пунктом.

Суми пені зараховуються до бюджетів, до яких згідно із законом зараховуються відповідні податки.

Нараховані суми пені на користь платника податку виплачуються йому в порядку, передбаченому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

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