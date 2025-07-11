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На виборах народних депутатів пропонується посилити гендерну рівність – законопроект про зміни до Виборчого кодексу

13:15, 11 липня 2025
Партія повинна буде забезпечити присутність у кожній п’ятірці виборчого списку чоловіків і жінок – не менше двох кандидатів кожної статі.
На виборах народних депутатів пропонується посилити гендерну рівність – законопроект про зміни до Виборчого кодексу
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На наступних парламентських виборах можуть посилити вимоги до гендерної рівності. Відповідні зміни до Виборчого кодексу, як раніше писала «Судово-юридична газета», зареєструвала широка група народних депутатів, серед яких спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Соболєв, Андрій Мотовиловець, Андрій Клочко та інші.

Як зазначають ініціатори, законопроект 13464 про внесення змін до Виборчого кодексу обумовлений необхідністю удосконалення правового регулювання організації підготовки і проведення виборів в Україні, у тому числі з урахуванням реалій сьогодення.

Зокрема, під час формування загальнодержавного виборчого списку партія повинна буде забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі).

У разі формування партією загальнодержавного виборчого списку з кількістю кандидатів у депутати, яка не є кратною п’яти, до останніх у списку кандидатів (від 1 до 4) застосовується вимога щодо почергового включення кандидатів різної статі до списку. Під час формування регіональних виборчих списків партія повинна забезпечити представництво осіб однієї статі у кожному регіональному виборчому списку не менше 30% від загальної кількості кандидатів у відповідному регіональному виборчому списку.

Відповідні зміни вносяться до статей 154 та 219 Виборчого кодексу, які стосуються порядку висування кандидатів у народні депутати і порядку висування кандидатів у депутати Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також кандидатів у депутати міських, сільських, селищних рад.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», цей законопроект передбачає низку інших важливих змін.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект вибори

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