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Законопроект про профосвіту, який ліквідує «ПТУ» та «бурсу», виносять на розгляд Верховної Ради

12:40, 11 липня 2025
Законопроект готовий до розгляду в сесійній залі наступного тижня.
Законопроект про профосвіту, який ліквідує «ПТУ» та «бурсу», виносять на розгляд Верховної Ради
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Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій на своєму засіданні одноголосно підтримав фінальну редакцію законопроєкту «Про професійну освіту» №13107-д та рекомендував винести його на розгляд парламенту вже наступного тижня.

Як повідомив голова Комітету Сергій Бабак, це результат багаторічної титанічної роботи: підготовка законопроєкту розпочалася ще у 2020 році, і з того часу було враховано понад 2 570 правок, поданих після першого читання (16 квітня 2025 року). Ще 11 правок були додані безпосередньо комітетом. Сьогодні до документа внесено останні техніко-юридичні зміни для узгодження із чинним законодавством.

Новий законопроєкт покликаний подолати застарілу радянську модель професійної освіти. Старий закон 1998 року створив розпорошену систему закладів — училища, центри профосвіти, ліцеї — з різним підпорядкуванням і нечіткими стандартами. Це, за словами Бабака, лише закріплювало стереотипи: «ПТУ», «бурса», «запасний варіант».

Новий закон вводить чітку структуру: базовим типом стане професійний коледж, а також передбачені військові заклади профосвіти, коледжі з військово-фізичною підготовкою та центри досконалості. Для кожного типу буде встановлено прозорі вимоги до статусу, спеціалізації та можливостей створення кваліфікаційних центрів.

Законопроєкт також має євроінтеграційний характер: він входить до програми Ukraine Facility, спрямованої на підтримку реформ з боку ЄС.

«Наближаємося до фінішної прямої», — зазначив Сергій Бабак. Голосування у Верховній Раді очікується вже наступного тижня.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №13107-д «Про професійну освіту», який має на меті оновити правові засади функціонування професійної освіти в Україні. Документ визначає сучасні підходи до управління, фінансування та розвитку цієї сфери.

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