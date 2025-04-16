Три роки замість чотирьох – з 2027 року зміниться структура профільної освіти

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про оновлення системи професійної освіти.

Фото: Верховна Рада

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Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №13107-д «Про професійну освіту», який має на меті оновити правові засади функціонування професійної освіти в Україні. Документ визначає сучасні підходи до управління, фінансування та розвитку цієї сфери. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Законопроєкт пропонує закласти нові принципи державної політики у сфері професійної освіти, які враховують потреби ринку праці та прагнуть підвищити її престиж серед молоді. Серед основних змін — створення умов для професійної самореалізації громадян та забезпечення роботодавців кваліфікованими фахівцями.

Серед запропонованих нововведень:

запровадження нових механізмів реалізації профільної середньої освіти професійного спрямування у закладах профосвіти;

нова система фінансування цих закладів;

розширення їхньої автономії;

підтримка навчання впродовж життя;

механізми визнання результатів навчання та підтвердження кваліфікацій.

Окремо зазначається, що з 2027 року планується перехід на трирічну профільну середню освіту відповідно до реформи «Нова українська школа».

У документі враховані положення Конституції України та чинного законодавства в галузі освіти. Метою є приведення нормативної бази у відповідність до сучасних викликів та посилення взаємодії між закладами освіти й роботодавцями. Законопроєкт також орієнтований на більшу гнучкість у здобутті професійної освіти, що має сприяти кращій адаптації молоді до потреб економіки.

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