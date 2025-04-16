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Три года вместо четырех – с 2027 года изменится структура профильного образования

20:44, 16 апреля 2025
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об обновлении системы профессионального образования.
Три года вместо четырех – с 2027 года изменится структура профильного образования
Фото: Верховная Рада
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13107-д «О профессиональном образовании», который имеет целью обновить правовые основы функционирования профессионального образования в Украине. Документ определяет современные подходы к управлению, финансированию и развитию этой сферы. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект предлагает заложить новые принципы государственной политики в сфере профессионального образования, которые учитывают потребности рынка труда и стремятся повысить его престиж среди молодежи. Среди основных изменений - создание условий для профессиональной самореализации граждан и обеспечение работодателей квалифицированными специалистами.

Среди предложенных нововведений:

  • введение новых механизмов реализации профильного среднего образования профессионального направления в учреждениях профобразования;
  • новая система финансирования этих учреждений;
  • расширение их автономии;
  • поддержка обучения в течение жизни;
  • механизмы признания результатов обучения и подтверждения квалификаций.

Отдельно отмечается, что с 2027 года планируется переход на трехлетнее профильное среднее образование в соответствии с реформой «Новая украинская школа».

В документе учтены положения Конституции Украины и действующего законодательства в области образования. Целью является приведение нормативной базы в соответствие с современными вызовами и усиление взаимодействия между учебными заведениями и работодателями. Законопроект также ориентирован на большую гибкость в получении профессионального образования, что должно способствовать лучшей адаптации молодежи к потребностям экономики.

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Верховная Рада Украины образование

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