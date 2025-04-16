Три года вместо четырех – с 2027 года изменится структура профильного образования

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13107-д «О профессиональном образовании», который имеет целью обновить правовые основы функционирования профессионального образования в Украине. Документ определяет современные подходы к управлению, финансированию и развитию этой сферы. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Законопроект предлагает заложить новые принципы государственной политики в сфере профессионального образования, которые учитывают потребности рынка труда и стремятся повысить его престиж среди молодежи. Среди основных изменений - создание условий для профессиональной самореализации граждан и обеспечение работодателей квалифицированными специалистами.
Среди предложенных нововведений:
Отдельно отмечается, что с 2027 года планируется переход на трехлетнее профильное среднее образование в соответствии с реформой «Новая украинская школа».
В документе учтены положения Конституции Украины и действующего законодательства в области образования. Целью является приведение нормативной базы в соответствие с современными вызовами и усиление взаимодействия между учебными заведениями и работодателями. Законопроект также ориентирован на большую гибкость в получении профессионального образования, что должно способствовать лучшей адаптации молодежи к потребностям экономики.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.