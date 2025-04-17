Кабмин опубликовал перечень дорог, ремонт которых профинансируют за счет остатка средств бюджета от программы ЕС

Правительство опубликовало перечень дорог, строительство и ремонт которых будут осуществляться за счет остатка средств спецфонда госбюджета от программы ЕС в размере 412 млн грн.

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Кабмин опубликовал постановление от 15 апреля №453, которым установлено, что остаток средств специального фонда государственного бюджета, сформированный на 1 января 2025 года в сумме 412,13 млн грн, источником которых были поступления в предыдущие периоды в рамках Соглашения о финансировании программы восстановления Украины между Украиной и ЕС, используется на:

• новое строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения – в сумме 361,65 млн грн;

• обеспечение работ и услуг для капитального ремонта улицы Днепровская в городе Павлоград (отдельными участками) – в сумме 51,47 млн грн.

При этом в приложении к постановлению указана сумма 413,13 млн грн.

Министерству финансов с учетом предложений Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры поручено обеспечить внесение изменений в роспись государственного бюджета в установленном порядке.

Ниже приводим постановление с перечнем объектов, которые будут профинансированы.

Автор: Наталя Мамченко

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