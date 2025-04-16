Киевский апелляционный суд отправил дело Майбоженко о ДТП с пострадавшими на новое рассмотрение

Дело экс-главы Броварской РГА, который совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, повторно будет рассматривать суд первой инстанции.

Фото: Киевская областная прокуратура

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Киевский апелляционный суд отменил приговор в отношении бывшего председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 26 апреля 2024 года в Броварах. По данным следствия, Майбоженко, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный свет, выехал на обочину и сбил пешеходов. В результате наезда пострадали четыре человека, среди которых был ребенок. Все они были госпитализированы. Результаты алкотеста показали содержание алкоголя в крови водителя на уровне 2,31 промилле.

Ранее Броварской горрайонный суд утвердил соглашение о примирении между сторонами, вынеся приговор с применением ст. 69 Уголовного кодекса Украины. Экс-чиновника приговорили к штрафу в размере 34 тысяч гривен и лишили права управления транспортными средствами на три года.

Однако прокуроры подали апелляцию, указав на несоответствие приговора тяжести преступления. При принципиальной позиции ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры апелляционный суд согласился с доводами стороны обвинения и отменил предыдущее решение.

Таким образом, дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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