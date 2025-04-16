Київський апеляційний суд відправив справу Майбоженка про ДТП з постраждалими на новий розгляд

Справу ексголови Броварської РДА, який скоїв ДТП із чотирма постраждалими, повторно розглядатиме суд першої інстанції.

Фото: Київська обласна прокуратура

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Київський апеляційний суд скасував вирок щодо колишнього голови Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка та призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 26 квітня 2024 року в Броварах. За даними слідства, Майбоженко, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, проїхав на червоне світло, виїхав на узбіччя і збив пішоходів. Внаслідок наїзду постраждали четверо осіб, серед яких була дитина. Усі вони були госпіталізовані. Результати алкотесту показали вміст алкоголю в крові водія на рівні 2,31 проміле.

Раніше Броварський міськрайонний суд затвердив угоду про примирення між сторонами, ухваливши вирок із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України. Експосадовця засудили до штрафу в розмірі 34 тисяч гривень і позбавили права керування транспортними засобами на три роки.

Однак прокурори подали апеляцію, вказавши на невідповідність вироку тяжкості злочину. За принципової позиції ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури апеляційний суд погодився з доводами сторони обвинувачення і скасував попереднє рішення.

Таким чином, справу повернуто на новий розгляд у суд першої інстанції.

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