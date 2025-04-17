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Податкова пояснила, чи буде штраф за несплату орендодавцем ПДФО при отриманні доходу від надання в оренду нерухомості фізособі

08:11, 17 квітня 2025
У ДПС роз’яснили, чи передбачений штраф для фізичної особи – орендодавця за несплату ПДФО при отриманні доходу від оренди нерухомості.
Податкова пояснила, чи буде штраф за несплату орендодавцем ПДФО при отриманні доходу від надання в оренду нерухомості фізособі
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Податкова  служба в Одеській області повідомляє, чи передбачена відповідальність за несплату орендодавцем ПДФО при отриманні доходу від надання в оренду нерухомості фізособі.

Зазначається, що оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) здійснюється відповідно до п. 170.1 ст. 170 розд. IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Згідно з п.п. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 ПКУ податковим агентом платника податку – орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості є орендар.

Відповідно до п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) (п.п. «а» п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 ПКУ).

Враховуючи те, що сума податку на доходи фізичних осіб, яка сплачується фізичною особою – орендодавцем щоквартально, не є узгодженою (оскільки податкове зобов’язання буде вважатись узгодженим тільки на підставі Декларації), то відповідальності за порушення строків сплати не передбачено.

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податкова

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