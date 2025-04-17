Налоговая объяснила, будет ли штраф за неуплату арендодателем НДФЛ при получении дохода от предоставления в аренду недвижимости физлицу

В ГНС разъяснили, предусмотрен ли штраф для физического лица – арендодателя за неуплату НДФЛ при получении дохода от аренды недвижимости.

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Налоговая служба в Одесской области сообщает, предусмотрена ли ответственность за неуплату НДФЛ арендодателем при получении дохода от аренды недвижимости физическому лицу.

Указывается, что налогообложение дохода от сдачи недвижимости в аренду (субаренду, эмфитевзис), аренды жилья (поднаема) осуществляется в соответствии с п. 170.1 ст. 170 разд. IV Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ).

Согласно п.п. 170.1.2 п. 170.1 ст. 170 НКУ налоговым агентом налогоплательщика – арендодателя при начислении дохода от сдачи в аренду объектов недвижимости является арендатора.В соответствии с п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ если арендатор является физическим лицом, не являющимся самозанятым лицом, лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога в бюджет, налогоплательщиком является арендодатель.

При этом такой арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает налог в бюджет в сроки, установленные НКУ для квартального отчетного (налогового) периода, а именно: в течение 40 календарных дней после последнего дня такого отчетного (налогового) квартала, сумма полученного дохода, сумма уплаченного в течение отчетного налогового года налога и налогового обязательства по результатам такого года отражаются в годовой налоговой декларации о имущественном состоянии и доходах (далее – Декларация) (п.п. «а» п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ).

Учитывая, что сумма налога на доходы физических лиц, которая уплачивается физическим лицом – арендодателем ежеквартально, не является согласованной (поскольку налоговое обязательство будет считаться согласованным только на основании Декларации), ответственность за нарушение сроков уплаты не предусмотрена.

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