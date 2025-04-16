Рада продлила военное положение еще на 90 дней – Чернев объяснил, почему это критически важно

Депутат от Слуги народа Чернев считает, что Верховная Рада может отменить военное положение.

Фото: rada.gov.ua

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Верховная Рада Украины проголосовала за продление военного положения еще на 90 дней. Народный депутат Егор Чернев отметил, что это решение является критически важным для безопасности государства.

«Абсолютным большинством голосов Верховная Рада продлила действие военного положения еще на 90 дней. К сожалению, были и те, кто голосовали против, и честно говоря, или они не понимают, к чему может привести окончание военного положения, или наоборот подыгрывают РФ, потому что собственно окончание военного положения приведет к изменению функционирования вообще государственного аппарата, в том числе и военно-гражданских администраций, в частности и финансирования нашей армии, и фактически это может привести к капитуляции Украины, потому что мы не будем уже в состоянии войны», - заявил Чернев.

По его словам, отмена военного положения повлекла бы изменения в работе государственного аппарата, в частности военно-гражданских администраций, и могла бы поставить под угрозу финансирование армии. Он также подчеркнул, что такое решение могло бы подать ложный сигнал как агрессору, так и международным партнерам Украины. «Опять же это будет сигналом и для РФ, и для наших партнеров, которые также возможно остановит помощь Украине, потому что - почему помогать, если Украина сама закончила военное положение», - отметил он.

В то же время Чернев уточнил, что продление на 90 дней не является окончательным и может быть пересмотрено в любой момент в случае достижения мира.

«Вместе с тем продлено на 90 дней не означает, что если будет достигнут мир, это не может быть пересмотрено и Верховная Рада в любой день, в любое время может собраться и проголосовать о прекращении военного положения в Украине, даже не дожидаясь окончания этих 90 дней», - добавил он.

Добавим, что действующее законодательство определяет другой порядок прекращения или отмены военного положения, чем тот, который указал Чернев.

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