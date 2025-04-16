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Рада подовжила воєнний стан ще на 90 днів – Чернєв пояснив, чому це критично важливо

20:07, 16 квітня 2025
Депутат від «Слуги народу» Чернєв вважає, що чинне законодавство передбачає повноваження Верховної Ради припинити воєнний стан.
Рада подовжила воєнний стан ще на 90 днів – Чернєв пояснив, чому це критично важливо
Фото: rada.gov.ua
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Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів. Народний депутат Єгор Чернєв наголосив, що це рішення є критично важливим для безпеки держави.

«Абсолютною більшістю голосів Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів. На жаль, були і ті, хто голосували проти, і чесно кажучи, або вони не розуміють, до чого може призвести закінчення воєнного стану, або навпаки підіграють РФ, тому що власне закінчення воєнного стану призведе до зміни функціонування взагалі державного апарату, зокрема і військово-цивільних адміністрацій, зокрема і фінансування нашої армії, і фактично це може призвести до капітуляції України, тому що ми не будемо вже в стані війни.», — заявив Чернєв.

За його словами, скасування воєнного стану спричинило б зміни в роботі державного апарату, зокрема військово-цивільних адміністрацій, і могло б поставити під загрозу фінансування армії.  Він також підкреслив, що таке рішення могло б подати хибний сигнал як агресору, так і міжнародним партнерам України. «Знову ж таки це буде сигналом і для РФ, і для наших партнерів, які також можливо зупинить допомогу Україні, тому що – чому допомагати, якщо Україна сама закінчила воєнний стан» — зауважив він.

Водночас Чернєв уточнив, що продовження на 90 днів не є остаточним і може бути переглянуте у будь-який момент у разі досягнення миру.

«Разом з тим продовжено на 90 днів не означає, що якщо буде досягнута мир, це не може бути переглянуто і Верховна Рада в будь-який день, в будь-який час може зібратися і проголосувати про припинення воєнного стану в Україні, навіть не чекаючи закінчення цих 90 днів», — додав він.

Додамо, що чинне законодавство визначає інший порядок припинення чи скасування воєнного стану, ніж той, який вказав Чернєв.

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Верховна Рада України воєнний стан

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