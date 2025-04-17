Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччині отримав покарання вітчим-ґвалтівник 14-річної дівчинки

07:53, 17 квітня 2025
36-річний чоловік отримав покарання за зґвалтування падчерки.
На Хмельниччині отримав покарання вітчим-ґвалтівник 14-річної дівчинки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині судили 36-річного вітчима за зґвалтування неповнолітньої падчерки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що у вересні 2021 року, в стані алкогольного сп’яніння, вітчим вдома здолав фізичний опір 14-річної дівчини та зґвалтував її. Потім чоловік неодноразово повторював злочин.

Він отримав покарання у вигляді 10 років за ґратами, також його зобов’язали виплатити потерпілій 100 тис. грн моральної компенсації.

Засуджений перебуває під вартою.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

суд прокуратура вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував перелік доріг, ремонт яких профінансують за рахунок залишку коштів бюджету від програми ЄС

Уряд опублікував перелік доріг, будівництво і ремонт яких буде здійснюватися за рахунок залишку коштів спецфонду держбюджету від програми ЄС у 412 млн грн.

Фінансувати перевезення іноземців-кандидатів на військову службу з іноземних держав, їх харчування та проживання зможуть з бюджету – Кабмін вніс зміни

Кабмін вніс зміни до положення про ТЦК, яке передбачає, що перевезення кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців з території іноземних держав, забезпечення їх харчуванням та проживанням, може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

Кількість виправдувальних вироків в Україні залишається дуже низькою – Верховний Суд

При цьому десятки тисяч кримінальних справ розглядаються в судах роками.

Кабмін врегулював бронювання чиновників, правоохоронців, працівників судів і підприємств, які стоять на військовому обліку в СБУ та розвідці, окремим порядком

Уряд вирішив врегулювати в окремому порядку бронювання працівників державних органів, НАБУ, ДБР, поліції, судових органів та установ, підприємств та організацій, які перебувають на військовому обліку в СБУ чи розвідувальних органах.

Верховна Рада розгляне зміни до КПК щодо досудового розслідування злочинів, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти

Як зазначають народні депутати, законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин на тлі воєнного стану в Україні.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду