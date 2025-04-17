На Хмельниччині отримав покарання вітчим-ґвалтівник 14-річної дівчинки

36-річний чоловік отримав покарання за зґвалтування падчерки.

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На Хмельниччині судили 36-річного вітчима за зґвалтування неповнолітньої падчерки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що у вересні 2021 року, в стані алкогольного сп’яніння, вітчим вдома здолав фізичний опір 14-річної дівчини та зґвалтував її. Потім чоловік неодноразово повторював злочин.

Він отримав покарання у вигляді 10 років за ґратами, також його зобов’язали виплатити потерпілій 100 тис. грн моральної компенсації.

Засуджений перебуває під вартою.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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