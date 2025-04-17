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Кількість виправдувальних вироків в Україні залишається дуже низькою – Верховний Суд

08:15, 17 квітня 2025
При цьому десятки тисяч кримінальних справ розглядаються в судах роками.
Кількість виправдувальних вироків в Україні залишається дуже низькою – Верховний Суд
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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду констатував низьку кількість виправдувальних вироків в Україні за підсумками 2024 року.

«З ухваленням вироку завершене провадження у майже 77,4 тис. кримінальних справ. Із них лише 1% завершено виправдувальними вироками стосовно 782 осіб, що зберігає тенденцію до низького рівня виправдань», - повідомив 16 квітня голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександр Марчук у своїй статті «Правосуддя у 2024 році: аналіз, виклики, перспективи».

Відповідно до висновків голови ККС ВС, проблеми у здійсненні кримінального судочинства в Україні в цілому продовжують наростати.

Так, за підсумками минулого року у місцевих загальних судах залишилися нерозглянутими 87 тис. кримінальних справ, що більше ніж у 2023 на 7,6%.

З них 17,5 тис. справ перебували в провадженні місцевих судів понад рік (зростання на 54,6%).

Крім того, 29,3 тис. справ перебували в провадженні місцевих судів понад два роки.

Найбільший відсоток справ, які не були розглянуті понад два роки, зафіксовано у Херсонській, Одеській, Миколаївський, Житомирській, Київській областях та у місті Києві.

При цьому у 2024 році через неприбуття обвинувачених (підсудних), свідків, адвокатів, прокурорів та інших учасників судового процесу в судові засідання, зафіксовано 99 тис. випадків відкладання розгляду кримінальних справ.

При цьому спроби примусового приводу обвинувачених або свідків в судові засідання здебільшого виявилися не надто ефективними – 54,6% постанов судів про привід обвинувачених або свідків не були виконані органами досудового розслідування.

Нагадаємо, що на початку 2025 року Верховний Суд повідомив, що у 2024 році кількість виправдувальних вироків, які були залишені судами усіх інстанцій «в силі», скоротилася майже на 21% у порівнянні з 2023 роком.

При цьому сам Касаційний кримінальний суд ВС скасував 53,5% виправдувальних вироків у провадженнях, які надійшли до Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Верховний Суд ККС ВС

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