Количество оправдательных приговоров в Украине остается очень низким – Верховный Суд

При этом десятки тысяч уголовных дел рассматриваются в судах годами.

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда констатировал низкое количество оправдательных приговоров по итогам 2024 года.

«С вынесением приговора завершено производство почти 77,4 тыс. уголовных дел. Из них только 1% завершено оправдательными приговорами в отношении 782 человек, что сохраняет тенденцию к низкому уровню оправдательных приговоров», - сообщил 16 апреля председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук в своей статье «Правосудие в 2024 году: анализ, вызовы, перспективы».

Согласно выводам главы ККС ВС, проблемы в осуществлении уголовного судопроизводства в Украине в целом продолжают нарастать.

Так, по итогам прошлого года в местных общих судах остались нерассмотренными 87 тыс. уголовных дел, что больше чем в 2023 году на 7,6%.

Из них 17,5 тыс. дел находились в производстве местных судов более года (рост на 54,6%).

Кроме того, 29,3 тыс. дел находились в производстве местных судов более двух лет.

Наибольший процент дел, которые не были рассмотрены более двух лет, зафиксирован в Херсонской, Одесской, Николаевской, Житомирской, Киевской областях, а также в городе Киев.

При этом в 2024 году вследствие неприбытия обвиняемых (подсудимых), свидетелей, адвокатов, прокуроров и других участников судебного процесса в судебные заседания, зафиксировано 99 тыс. случаев переноса рассмотрения уголовных дел.

При этом попытки принудительного привода обвиняемых или свидетелей в судебные заседания в большинстве своем оказались не слишком эффективными – 54,6% постановлений судов о приводе обвиняемых или свидетелей не были выполнены органами досудебного расследования.

Напомним, что в начале 2025 года Верховный Суд сообщил, что в 2024 году количество оправдательных приговоров, оставленных судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21% по сравнению с 2023 годом.

При этом сам Кассационный уголовный суд ВС отменил 53,5% оправдательных приговоров в производствах, поступивших на рассмотрение в Верховный Суд.

Автор: Вячеслав Хрипун

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