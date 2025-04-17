Верховная Рада рассмотрит изменения в УПК относительно досудебного расследования преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести

Как отмечают народные депутаты, законопроект разработан в связи с увеличением числа случаев исчезновения лиц без вести в особых обстоятельствах на фоне военного положения в Украине.

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Полномочия прокуроров предлагается дополнить правом выбора места проведения досудебного расследования с целью обеспечения прав заявителей и потерпевших в уголовных производствах о преступлениях, связанных с исчезновением лиц без вести в особых обстоятельствах в условиях военного положения.

Так, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно особенностей досудебного расследования преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести в особых обстоятельствах в условиях военного положения. Среди инициаторов — Максим Павлюк, Александр Бакумов и другие.

Как указывают авторы, законопроект разработан в связи с ростом числа случаев исчезновения лиц без вести в особых обстоятельствах на фоне военного положения в Украине. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, в свою очередь, отмечает, что по состоянию на январь 2025 года в Едином реестре пропавших без вести в особых обстоятельствах содержится более 71 тысячи записей. Речь идет как о военных, так и о гражданских лицах. Только с начала 2024 года почти 30 тысяч человек получили такой статус.

Целью законопроекта является установление особых условий проведения досудебного расследования, которые позволяют оперативно и эффективно реагировать на заявления о пропаже лиц и обеспечить доступ заявителей (потерпевших), являющихся близкими родственниками и членами семьи пропавшего лица, к правовым механизмам в условиях военного времени.

Под категорией близких родственников и членов семьи лица, пропавшего без вести в особых обстоятельствах, следует понимать перечень таких лиц в соответствии с Законом «О правовом статусе лиц, пропавших без вести в особых обстоятельствах», который является профильным законом.

Как свидетельствует правоприменительная практика по фактам начатых досудебных расследований по указанной категории преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести в особых обстоятельствах в условиях военного положения, сведения в Единый реестр досудебных расследований вносятся следователем или прокурором, как правило, по статьям 115 (умышленное убийство) с дополнительной отметкой «исчезновение без вести», 146-1 (насильственное исчезновение) и 438 (военные преступления) Уголовного кодекса. При расследовании таких дел относительно лица, пропавшего без вести в особых обстоятельствах, отсутствуют сведения о его местонахождении на момент подачи заявителем (потерпевшим) заявления о его розыске.

Законопроектом статья 615 УПК дополняется новым положением. Оно предоставляет прокурору право определять место проведения досудебного расследования преступлений, предусмотренных статьями 115, 146-1 и 438 Уголовного кодекса, связанных с исчезновением лиц без вести в особых обстоятельствах в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины.

Таким образом, прокурор по месту жительства (пребывания) заявителя или потерпевшего сможет принимать мотивированное решение, что позволит избежать территориальных ограничений и обеспечить более удобный доступ к следственным органам для родственников пропавших лиц.

Одновременно законопроектом предлагается дополнить Переходные положения УПК новым положением, которое будет предусматривать, что соответствующее право прокурора может применяться им в течение 3 лет после прекращения или отмены военного положения.

На данный момент УПК предусматривает общие правила территориальной подсудности и проведения досудебного расследования. Закон «О правовом режиме военного положения» регулирует вопросы ограничения прав и свобод в связи с ведением военных действий, но не предусматривает особых условий для расследования случаев исчезновения лиц в таких обстоятельствах. Также Закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести» не охватывает процессуальных особенностей уголовного расследования в военное время. Поэтому существует насущная потребность адаптировать процессуальную базу к особым условиям.

Автор: Наталя Мамченко

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